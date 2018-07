Acciaierie Piombino | firmato contratto con gli indiani di Jsw | “Oltre 1 miliardo di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 luglio 2018) Dopo anni di battaglie, adesso è ufficiale: atornerà a colare l’acciaio. E i 2000 lavoratori dell’ex acciaieria Lucchini, ribattezzata Aferpi, saranno tutti gradualmente reintegrati con un piano industriale che prevede il rilancio del secondo polo siderurgico italiano dopo l’Ilva di Taranto. Martedì pomeriggio al ministero dello Sviluppo economico è avvenuto il passaggio definitivo di Aferpi al gruppo indiano Jsw Steel West che ha rilevato l’azienda ormai al collasso dall’algerino Issad Rebrab dopo 3 anni di promesse non mantenute nonostante gli annunci in pompa magna dell’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi che aveva fortemente sponsorizzato l’operazione del gruppo algerino Cevital definendola “un’operazione strategica per il futuro dell’Italia”. Insieme al passaggio di proprietà su cui i contraenti avevano raggiunto un accordo lo scorso maggio sotto la supervisione ...