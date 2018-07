AC Milano | una mostra per Marchionne

Milano : raid a mano armata in una carrozzeria - nove arresti dei carabinieri : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - nove arresti dei carabinieri di Milano per il raid del 12 marzo scorso in una carrozzeria di Novate Milanese, in provincia di Milano. I reati contestati a sei italiani, un keniota, un rumeno e un peruviano sono rapina a mano armata, lesioni personali, sequestro di perso

A Milano spunta una Generale Lee : il mito di Hazzard in strada (e in tv) : Strano avvistamento per le vie di Milano: cosa ci fanno il Generale Lee e la sua Dodge Charger RT a a migliaia di chilometri da Hazzard?La risposta in un video (guarda) realizzato dal canale tv Spike - emittente di Viacom International Media - che ha piazzato all'Arco della Pace un cartello pubblicitario per sponsorizzare il ritorno in tv di Hazzard, il mitico telefilm che ha appassionato gli italiani negli anni '80 e che va ora in onda proprio ...

Milano - cassiera ferita durante una rapina in banca : non è grave : Quattro uomini sono stati arrestati dai carabinieri nel corso di una rapina in banca a Cesate , Milano, durante la quale una cassiera è stata leggermente ferita al braccio con un colpo di taglierino. ...

Al Bano e Romina pizzicati durante una serata romantica a Milano : Dopo l'addio a Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power sembrano essere tornati vicini come un tempo, o forse come lo sono sempre stati.I due, infatti, sono stati pizzicati in esclusiva dal settimanale Chi durante una serata a dir poco romantica. La rivista diretta da Alfonso Signorini li ha beccati a Milano, tra baci e tante effusioni. Come dimostra il numero del settimanale in edicola da mercoledì 25 luglio, Romina Power e Al Bano, al ...

NADIA TOFFA SORRIDE A Milano : COME STA?/ Foto - "Carina per una passeggiata" : il sostegno dei fan : NADIA TOFFA, la conduttrice bresciana de Le Iene Show a combatte dopo l'ennesimo stop per via della malattia. Il pubblico la adora ed è tutto con lei. (Maurizio Costanzo Show)(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Nadia Toffa torna sui social dopo un mese : “Vi abbraccio fortissimo”. E pubblica una sua foto a Milano : Quasi un mese di assenza dai social stava facendo preoccupare non poco i fan di Nadia Toffa. Ma a sorpresa, la “iena” è tornata a farsi sentire con una foto pubblicata sulla sua pagina Facebook. Sorridente, con abito bianca e fascia colorata sui capelli saluta i suoi followers: “Ciao bella gente! Ogni tanto è piacevole farsi carini semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così… solo per sentirsi meglio. Oggi ...

Milano - droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale di gruppo : tre condanne a 12 anni e 8 anni e 6 mesi : Marco Coazzotti e Mario Caputo condannati a 12 anni di carcere e Guido Guarnieri a 8 anni e 6 mesi per una violenza sessuale di gruppo. Si è chiuso così in primo grado il processo a carico di tre uomini arrestati tra dicembre 2017 e gennaio 2018 perché nell’aprile dello scorso anno, a Milano, avrebbero prima stordito una 22enne con le benzodazepine, la cosiddetta ‘droga dello stupro’, versate in un drink e poi l’avrebbero ...

Thegiornalisti fanno sold out a Roma - Milano e Bari dove raddoppiano una data : PRIMAPRESS, - Roma - Un sold out che ha polverizzato i biglietti delle date nei due più importanti palazzetti italiani di Roma, Milano e Bari i Thegiornalisti si esibiranno ancora a Bari mercoledì 31 ...

Milano : a settembre una nuova week - dedicata al cinema : Milano,22 lug. (AdnKronos) - Una nuova week è pronta ad animare la città di Milano a settembre: dal 14 al 16 debutta la prima edizione di Milano Movieweek, promossa e coordinata dal Comune di Milano in collaborazione con Fuoricinema. Un palinsesto di eventi diffuso, che coinvolge tutte le realtà mil

Una mostra a Milano ricostruisce le opere del genio di Leonardo : ... nel 1953 questi affreschi vennero dati dalla direttrice di Brera al nostro fondatore Guido Ucelli, costituirono un deposito fondamentale per mettere in collegamento la scienza e la tecnologia ...

Milano : a settembre una nuova week - dedicata al cinema (2) : (AdnKronos) – Milano Movieweek si aprirà il 14 settembre a CityLife con la terza edizione di Fuoricinema, l’evento dall’anima pop prodotto Fuoricinema e Corriere della Sera, per la direzione artistica di Cristiana Capotondi, Cristiana Mainardi, Gino & Michele, Gabriele Salvatores, Lionello Cerri.Una maratona non-stop che fino al 16 settembre proporrà incontri diurni e proiezioni notturne per raccogliere esperienze di ...

