Abruzzo - incendio in hotel di Silvi Marina : evacuate 300 persone : Abruzzo, incendio in hotel di Silvi Marina: evacuate 300 persone Paura all'Hermitage: le fiamme sono divampate all'alba nei seminterrati. Il rogo è stato messo sotto controllo dopo il completo spegnimento del fuoco in un deposito, in cui sono stoccati vari materiali combustibili Parole chiave: ...