A Verona la Lega vuole approvare due mozioni contro il diritto di aborto

Verona : Montagnoli (Lega) - bene Comune - opposto iscrizione anagrafe bimbo con 2 padri : Verona, 20 lug. (AdnKronos) - “Piena solidarietà al Comune di Verona per essersi opposto all’iscrizione all’anagrafe dell’atto di nascita da due padri di un bimbo nato tre anni fa in Canada”. Il consigliere regionale veneto Alessandro Montagnoli (Lega Nord), presidente della I Commissione consigliar

Verona : Melegatti sarà lo sponsor delle amichevoli : L’Hellas Verona non dimentica uno dei celebri brand della città, Melegatti, e così nonostante il difficile periodo vissuto dalla storica azienda del pandoro – ora in esercizio provvisorio dopo il fallimento decretato a fine maggio – ha deciso di avviare una collaborazione che prevede la presenza del marchio Melegatti sulle maglie in occasioni delle amichevoli estive. Un messaggio forte a sostegno di uno dei marchio ...

Melegatti - il Verona non dimentica l'azienda di pandori : marchio sulle maglie nelle amichevoli : Verona - L 'Hellas Verona non dimentica uno dei celebri brand della città, Melegatti , e così nonostante il difficile periodo vissuto dalla storica azienda del pandoro - ora in esercizio provvisorio ...

Il Verona in campo per la città : il club a sostegno della Melegatti : Il club veneto vuole aiutare concretamente Melegatti, una delle realtà storiche del territorio in vista dell'asta per il fallimento L'articolo Il Verona in campo per la città: il club a sostegno della Melegatti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Verona - strangolata e legata al termosifone - arrestato il killer di Fernanda : era il suo vicino : Verona, strangolata e legata al termosifone, arrestato il killer di Fernanda: era il suo vicino Pietro Di Salvo, 72 anni, reo confesso, è stato arrestato per l’omicidio della vicina di casa Fernanda Paoletti, 77 anni. L’uomo l’ha ammesso di averla uccisa e di averne inscenato il suicidio lo scorso 4 giugno. Tra i due è […] L'articolo Verona, strangolata e legata al termosifone, arrestato il killer di Fernanda: era il suo ...

