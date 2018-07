' A piccoli passi' verso l' eclisse | appuntamento con l' ingresso del disco lunare

arezzonotizie

: RT @ZzaPina: Oggi dorme in tenda. Ho paura e sono felice. Piccoli piccoli passi verso l’autonomia. Sei la mia vita. ?? - BeDifferent_xXx : RT @ZzaPina: Oggi dorme in tenda. Ho paura e sono felice. Piccoli piccoli passi verso l’autonomia. Sei la mia vita. ?? - dislocazione : @Mezzatazza A piccoli passi verso il futuro - foggiareporter : New post: La terza edizione di “Migliorarsi a piccoli passi” avrà luogo a Manfredonia -

(Di giovedì 26 luglio 2018) E' un progetto per bambini dagli 8 anni pensato per acquisire le nozioni base di questa scienza in modo divertente. Sono previsti due pomeriggi , mercoledì 1 e giovedì 2 agosto dalle 16 alle 18,30, ...