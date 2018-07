A fare a gara a fare i puri…

Iva Zanicchi : "Sbagliai a fare politica. Sogno Sanremo a cinquant'anni da Zingara" : “Col senno del poi credo di aver sbagliato a tuffarmi con troppo entusiasmo in quell’esperienza”. Iva Zanicchi commenta così la sua lunga esperienza da europarlamentare, avviata nel 2008 (quando subentrò al posto di Mario Mantovani) e terminata tre anni fa.“Per un’artista è sbagliatissimo mettersi a fare politica attiva”, dice la cantante a Oggi, non negando un’attuale simpatia per Matteo Salvini: “L’ho conosciuto al Parlamento Europeo e ...

Rischio boomerang su Ilva. Per Di Maio gara da rifare - ma il timore è non trovare acquirenti : Intransigenza zero. Dopo la lettera con cui l'Anac ha certificato la presenza di alcune irregolarità nella procedura di aggiudicazione dell'Ilva di Taranto, Di Maio è un fiume piena. Chi ha avuto modo di parlare con lui riferisce di una volontà ferrea, che non prevede compromessi: arrivare fino in fondo, costi quel che costi, anche all'annullamento dell'affidamento a Arcelor Mittal. Il principio della legalità sopra ...

Sebastian Vettel - GP Austria 2018 : “Potevo fare qualcosa di meglio - proverò a rifarmi domani in gara” : Sebastian Vettel sorride amaro dopo il terzo posto conquistato nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 della Formula Uno. Il tedesco non è stato perfetto, specialmente nel primo tentativo della Q3, ma si è anche reso conto che, contro questa Mercedes, al momento, c’è poco da fare, ed è necessario limitare i danni. Per una volta, dunque, l’ex Red Bull non è stato impeccabile nel momento decisivo della qualifica. ...

Andrea Dovizioso - GP Olanda 2018 : “Ho un buon passo gara - ma posso fare meglio di così” : Andrea Dovizioso (Ducati) si dichiara abbastanza soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP. Ad Assen il forlivese ha chiuso in sesta posizione a circa mezzo secondo da Maverick Vinales, ma il distacco non preoccupa il portacolori della Ducati. “Non sono troppo soddisfatto del mio giro veloce, ma gli aspetti più importanti di questo venerdì sono altri – spiega il ...

Motocross – Cairoli tra sfide e ringraziamenti a Valentino Rossi : “faremo a gara” : Tony Cairoli, la sfida a Valentino Rossi e i ringraziamenti al Dottore per aver dato al Motocross più attenzione a livello mediatico Tony Cairoli e Valentino Rossi sono due grandi campioni, rispettivamente del Motocross e della MotoGp. Il siciliano e il pesarese sono accomunati dalla passione per i motori, in particolar modo per le due ruote, ma anche per il numero di titoli Mondiali vinti: entrambi hanno 9 titoli all’attivo e vanno a ...

Atletica - Filippo Tortu : “Non mi fermo - voglio fare un record in ogni gara. Sono motivato per gli Europei” : Venerdì scorso Filippo Tortu è entrato nella storia dello sport italiano, diventando il primo atleta azzurro in grado di abbattere il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Il 20enne lombardo ha fatto registrare al Meeting di Madrid il nuovo primato italiano in 9?99, battendo di 2 centesimi il precedente di Pietro Mennea che resisteva da 39 anni. Tortu guarda però già avanti e non vuole certo accontentarsi di questo risultato, ma con la grinta ...

IL CASO/ I nuovi ricercatori devono fare a gara coi robot : La Ricerca & sviluppo garantisce innovazione. Ma ora le aziende devono cambiare la cultura dei ricercatori. Sfruttando aree comuni e intelligenza artificiale, come racconta ALESSANDRO OVI(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:07:00 GMT)IL NUOVO TRIANGOLO INDUSTRIALE/ Milano-Treviso-Bologna: al 6° posto del Pil europeo, di M. DelfinoEXPO DUBAI 2020/ Sarà griffato made in Italy: ecco quanto guadagneranno le nostre imprese, di F. Accinelli

Rider - Di Maio incontra le aziende : “Al via il tavolo per contratto e garantire tutele. Se fallirà - faremo la legge” : “Apriremo un tavolo con Rider e aziende sulle tutele per i lavoratori, se il tavolo andrà male faremo una legge”. Così il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli amministratori delegati delle aziende come Foodora, Just Eat, Domino’s Pizza, Deliveroo e Glovo. “L’incontro è andato molto bene – ha rivendicato Di Maio – abbiamo discusso del fatto che questi ragazzi devono ...

Riparazione del Mac in garanzia e fuori garanzia : come fare - : In ogni caso se il prodotto è fuori garanzia, preparatevi a costi significativi: Apple, come tutti i produttori al mondo, ormai non fa riparazioni di componenti, ma sostituisce interi blocchi di ...

Serie B - Palermo - Zamparini infuriato 'Gara illegale a Frosinone - faremo ricorso' : Mi auguro che un ente competente o il nuovo ministro dello sport, nel quale credo moltissimo, prenda provvedimenti per aprire un'inchiesta, non va rivoluzionata solo l'Italia - conclude il patron ...

Flat tax - il viceministro Garavaglia : "Qualcosa faremo entro agosto" : ROMA - 'Penso sinceramente che qualcosa si possa fare subito nel 2018, in particolare per le imprese'. Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24 a proposito della Flat tax, sottolineando che si tratterà della 'prima fase su cui si sta già lavorando, legata anche alla pace ...