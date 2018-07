A chi “appartiene” davvero la luna? Un esperto risolve il dilemma prima dell’eclissi

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) Da quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin della missione Apollo 11 del 1969 hanno poggiato i loro piedi sul suolore, altri 10 astronauti americani hanno camminato sulla. Ora con l’eclissire totale di domani sera e l’anniversario dell’Apollo 11 del 20 luglio scorso, laora è più che mai al centro dell’attenzione mediatica. Frans Von der Dunk, illustre professore di diritto internazionale aerospaziale del Nebraska College of Law, ha recentemente risposto a questa domanda: a chi “appartiene” la? Gli Stati Uniti sono stati lae finora unica nazione ad aver inviato squadre con equipaggio sul satellite e la bandiera americana è stata l’unica ad essere dispiegata sulla. Ma in un articolo su The Conversation, il professore ha spiegato perché gli USA non possono rivendicare la proprietà territoriale della, nonostante i loro storici ...