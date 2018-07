huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: A cena da Renzi: l'ex segretario chiama a raccolta 120 parlamentari per fare il punto prima della pausa estiva https://… - alinatede : RT @HuffPostItalia: A cena da Renzi: l'ex segretario chiama a raccolta 120 parlamentari per fare il punto prima della pausa estiva https://… - _bufale_ : A #cena da Renzi: l'ex segretario chiama a raccolta 120 parlamentari per fare il punto prima della pausa estiva… - HuffPostItalia : A cena da Renzi: l'ex segretario chiama a raccolta 120 parlamentari per fare il punto prima della pausa estiva -

(Di giovedì 26 luglio 2018) "Io non mi sento una vedova, io sono reduce e combattente". Quando martedì mattina alla riunione del gruppo del Pd a Montecitorio Maria Elena Boschi pronunciava queste parole per rispondere alla provocazione di Francesco Boccia sui "vedovi e le vedove del Jobs act", probabilmente aveva già in tasca l'invito di Matteoper ladeidem della sua area stasera in una villa sull'Aventino: 120 persone (80 deputati e 40 senatori)ti adall'experilprima della pausa estiva.Che il senatore di Scandicci non volesse abbandonare il campo – nonostante le sue missioni all'estero (Cina, Sudafrica, Usa) e l'inizio delle riprese del documentario su Firenze - lo si era capito durante il suo intervento all'assemblea del Pd del 7 luglio che aveva eletto Maurizio Martina. Dopo un'analisi della pesante sconfitta ...