A 17 anni va in vacanza con gli amici e viene infettato da un pericoloso parassita

Va a cogliere le more - bimba di 4 anni tedesca in vacanza in Italia travolta e uccisa da un'auto : Una bambina di 4 anni, di nazionalità tedesca, è morta dopo essere stata investita da un'automobile ai lati di una strada nella frazione di Boccasette a Porto Tolle (Rovigo).La piccola, in vacanza sul Delta del Po con i genitori e tre fratelli, si è allontanata da loro per cogliere delle more selvatiche da alcuni arbusti vicino alla strada, ed è stata investita da una vettura che procedeva sulla carreggiata.Sul posto ...

Massimo Giletti e Angela Tuccia/ Sei anni insieme - da fidanzati e non anche in vacanza su "un isola segreta" : Massimo Giletti non ama le etichette e nemmeno il gossip tant'è che prova a rimanere lontano dai riflettori ma non quando si tratta di Angela Tuccia, "amica" speciale ormai da sei anni(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:49:00 GMT)

Ryanair : Codacons - con cancellazioni possibile chiedere danni ‘vacanza rovinata’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Nel caso in cui lo sciopero indetto per domani dal personale Ryanair dovesse provocare cancellazioni di voli in partenza dall’Italia e disagi per i viaggiatori, il Codacons è pronto ad assistere legalmente i passeggeri per far ottenere loro il risarcimento del danno da ‘vacanza rovinata”. Lo riferisce l’associazione dei consumatori in una nota. ‘In questi giorni migliaia di ...

Ryanair : Codacons - con cancellazioni possibile chiedere danni ‘vacanza rovinata’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Nel caso in cui lo sciopero indetto per domani dal personale Ryanair dovesse provocare cancellazioni di voli in partenza dall’Italia e disagi per i viaggiatori, il Codacons è pronto ad assistere legalmente i passeggeri per far ottenere loro il risarcimento del danno da ‘vacanza rovinata”. Lo riferisce l’associazione dei consumatori in una nota. ‘In questi giorni migliaia di ...

GEORGE DI CAMBRIDGE COMPIE 5 anni/ Vacanza ai Caraibi con mamma - papà e... i nonni materni! : Il primogenito di Kate e William, il 22 luglio, compirà 5 ANNI. GEORGE di CAMBRIDGE è amata da tutti e festeggerà il compleanno ai Caraibi insieme ai fratelli più piccoli e ai genitori(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 21:10:00 GMT)

Volo cancellato - addio anniversario di matrimonio : coppia risarcita per la vacanza rovinata : Il Volo prenotato, l'hotel pure, le valigie chiuse. Pronti per partire. Pronti per festeggiare nel migliore dei modi il loro romantico anniversario di matrimonio, il ventunesimo. Poi è andato tutto a rotoli. Cosa succede se

George di Cambridge compie 5 anni/ Kate Middleton in vacanza ai Caraibi per festeggiare il primogenito : Il primogenito di Kate e William, il 22 luglio, compirà 5 anni. George di Cambridge è amata da tutti e festeggerà il compleanno ai Caraibi insieme ai fratelli più piccoli e ai genitori(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:55:00 GMT)

Giacomo Gianniotti in Italia prima di Grey’s Anatomy 15 - l’attore in vacanza a Roma : ecco dove incontrarlo : Dopo Ellen Pompeo e Jason George, è la volta di Giacomo Gianniotti in Italia: l'attore italo-canadese, nato a Roma ma trapiantato a Toronto, come ogni estate è tornato nella sua Roma per far visita a parenti e amici. Originario del quartiere della Garbatella, ma cresciuto a Toronto e ora impegnato a Los Angeles in quanto volto fisso del cast di Grey's Anatomy come Andrew DeLuca, ogni anno Gianniotti torna in Italia diverse volte, ad esempio ...

Sara Francesca muore a 13 anni aspirata dal bocchettone della piscina : era in vacanza con i genitori in hotel a Sperlonga : È morta Sara Francesca Basso, la ragazzina di 13 anni di Frosinone, che ieri è stata aspirata dal bocchettone della piscina al Virgilio Grand hotel di Sperlonga. La giovane era in...

Emanuela Folliero - il saluto su Facebook dopo 28 anni di annunci : “Ora in vacanza. Io estinta come i dinosauri” : Emanuela Folliero ha dato l’addio nel ruolo di annunciatrice di Rete4, dopo 28 anni di servizio, la notte di lunedì 9 luglio. In un messaggio su Facebook, però, l’ormai ex “signorina buonasera” ha voluto chiarire che la sua carriera televisiva andrà avanti (probabilmente condurrà una trasmissione a tema salute e benessere). Nonostante ciò, Folliero ha pubblicato sul social un video ironico: “Andrò in vacanza con un ...

Scozia - Alesha uccisa in vacanza : la bimba di 6 anni è stata violentata prima dell’omicidio : Scozia, Alesha uccisa in vacanza: la bimba di 6 anni è stata violentata prima dell’omicidio Novità inquietanti sulla morte di Alesha MacPhail, la piccola uccisa mentre era in vacanza col padre e i nonni sull’isola di Bute. Arrestato un 16enne: deve rispondere anche di stupro.Continua a leggere Novità inquietanti sulla morte di Alesha MacPhail, la […] L'articolo Scozia, Alesha uccisa in vacanza: la bimba di 6 anni è stata violentata prima ...

Scozia - Alesha uccisa in vacanza : la bimba di 6 anni è stata violentata prima dell’omicidio : Novità inquietanti sulla morte di Alesha MacPhail, la piccola uccisa mentre era in vacanza col padre e i nonni sull’isola di Bute. Arrestato un 16enne: deve rispondere anche di stupro.Continua a leggere

Estate choc : un’altra morte in vacanza. Fabio - 17 anni - lo hanno trovato così. Cosa gli è successo : Una tragedia. Un’altra tragedia che vede protagonista un giovanissimo strappato alla vita troppo presto. In queste ore un’intera comunità si sta stringendo alla famiglia di un ragazzo che sognava di diventare un calciatore professionista e che era considerato una giovane promessa di questo sport. Aveva solo 17 anni Fabio ed è morto mentre stava trascorrendo una vacanza a Malta. Vacanza che si è presto trasformata in dramma. Si ...

Malta - precipita da una scogliera in vacanza : Fabio - promessa del calcio - muore a 17 anni : Fabio Soto, giocatore 17enne del Coruxo, club della terza serie professionistica spagnola, è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera mentre era in vacanza con gli amici a Malta. "Rabbia, dolore e impotenza. Riposa in pace, resterai per sempre nei nostri cuori".Continua a leggere