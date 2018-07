6 consigli per affrontare la zavorra del debito pubblico

consiglio comunale di Perugia - primo sì alle petizioni online dei cittadini che 'interrogano' la Giunta : Un nuovo importante strumento di democrazia partecipativa sta per fare il suo ingresso sul portale istituzionale del Comune di Perugia: la petizione on line. La prima commissione consiliare permanente ...

Finanziamenti per la ricostruzione post sisma - il consiglio di Stato annulla gli atti della Regione : I provvedimenti definiti illegittimi, per l'assenza di criteri di priorità nell'assegnazione dei fondi. Confermata la sentenza del Tar CAMPOBASSO. ricostruzione post-sisma, con sentenze numero 4248, ...

Amore a distanza : i consigli per sopravvivere : Gli amori a distanza hanno come protagonisti milioni di italiani che per ragioni lavorative o per scelta vivono lontani. Un tempo questo tipo di relazioni era destinato ad infrangersi e durare poco a causa delle complicazioni che le caratterizzano.Oggi durano di più grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia odierna come video chat e piattaforme digitali che permettono di condividere momenti ed emozioni anche se fisicamente non si è ...

Raccolta umido - 8 consigli per un’estate green : In vacanza, ma senza dimenticare la Raccolta differenziata: tra le buone abitudini da portare sotto l’ombrellone c’è anche il prendersi cura dell’ambiente. Per questo motivo, il Consorzio italiano compostatori (Cic) ha stilato il vademecum per tutti coloro che sono in partenza: dopo il check della valigia, meglio fare un ripasso su come fare la Raccolta differenziata in vacanza, per un’estate all’insegna della sostenibilità e la cura per ...

Opere pubbliche in arrivo : l'annuncio al consiglio comunale di ieri : - Fondi Action Sport Time. Tutti i suddetti interventi, che avevano già ottenuto parere favorevole all'unanimità in sede di Commissione, sono stati approvati in totale consonanza anche dall'assise. L'...

Con il cane in spiaggia - record di multe in riviera romagnola. I consigli per l'estate e i lidi pet friendly : Vivono assieme tutto l'anno con grande soddisfazione e amore, tra passeggiate, coccole e cibi prelibati. Una coppia di ferro che non ha alcuna intenzione di separarsi quando arrivano le tanto agognate ...

Napoli - consigliere comunale e il marito sotto accusa : 'Pacchetti di voti per accedere ai corsi regionali' : Pacchetti di voti in cambio di corsi di formazione finanziati dalla Regione. Intere famiglie in strada per raccogliere voti, rappresentanti di lista e candidati alle ultime amministrative finiti sotto ...

Rimborspoli - condannati Cota e Molinari/ Piemonte - fondi a consiglieri regionali : sentenza 'choc' per la Lega : Rimborsopoli Piemonte, condannati Roberto Cota e Riccardo Molinari della Lega: fondi a consiglieri regionali, tutti condannati 25 imputati.

Sette consigli per proteggere i dati aziendali (secondo Samsung) : Oggi, l’utilizzo degli smartphone nell’ambiente di lavoro, ha reso ancora più delicato il problema della vulnerabilità delle aziende, per questo è fondamentale adottare delle pratiche a supporto della sicurezza dei nostri dispositivi digitali. Ecco Sette pratiche da adottare per proteggere i dati aziendali (e non solo): Mantenere il dispositivo aggiornato Spesso gli utenti credono che l’aggiornamento del ...

Rimborspoli - condannati Cota e Molinari/ Piemonte - fondi a consiglieri regionali : sentenza ‘choc’ per la Lega : Rimborsopoli Piemonte, condannati Roberto Cota e Riccardo Molinari della Lega: fondi a consiglieri regionali, tutti condannati 25 imputati. Ribaltata sentenza di primo grado in Appello(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 19:18:00 GMT)

Un viaggio on the road perfetto : 7 consigli (+1) per organizzarlo : Per chiunque, prima o poi, arriva il momento di fare (o almeno sognare) un viaggio on the road, indipendentemente da sesso, età o ceto sociale. ??Perché? ??Semplicemente perché il viaggio in macchina rappresenta la favola americana, una sorta di iniziazione alla vita fatta di avventure e di libertà. Però, per quanto sia affascinante, organizzarne uno non è facile come potrebbe sembrare: sono necessarie una serie di accortezze senza le quali il ...

Marsala - il consiglio comunale discute sulla variante per un impianto di biomassa : ...sulla presenza in Aula del sindaco Di Girolamo o in alternativa del vicesindaco Agostino Licari - oggi entrambi fuori sede per altri impegni istituzionali - per conoscere la volontà politica dell'...

Hello Daddy - consigli per genitori e altro : La puntata pilota del podcast di Claudio Rossi Marcelli, giornalista di Internazionale e autore della rubrica Dear Daddy. Leggi

PES 2019 requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : PES 2019: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a PES 2019 su PC Windows PES 2019 requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di PES 2019. Chi ha intenzione di giocare a PES 2019 su PC farà bene a […]