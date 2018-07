5 milioni di italiani punti da api | vespe e calabroni

Così 4 milioni di italiani taroccano la villeggiatura : Garantito il trasferimento nel paradiso turistico, anche se ti trovi nell'inferno della località più sfigata del mondo. A questo punto cerchiamo di qualcosa delle app magiche a misura di, falsi, vip ...

Coldiretti/Ixe' : 19 milioni di italiani in ferie - l'88% resta in Italia : Roma, 21 lug., askanews, - Con le ultime partenze salgono a 19 milioni gli Italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio nell'estate 2018 che complessivamente fa segnare un aumento dell'1% ...

Sudorazione eccessiva : quasi 2 milioni di italiani affetti da iperidrosi - la soluzione arriva dal laser : Cattivi odori, palmi madidi, vestiti umidi e macchiati già di primo mattino. È l’imbarazzante problema di chi soffre di un’eccessiva Sudorazione, spesso vittima inconsapevole di una malattia misconosciuta e tendenzialmente non curata, chiamata iperidrosi. Una patologia che in Italia colpisce quasi 2 milioni di persone, pari a circa il 3% della popolazione (stessa percentuale che ritroviamo a livello mondiale), e che spesso rischia di compromette ...

"415 milioni ora o teniamo il Milan" Fonti Elliott ad Affaritaliani.it : Milan a Elliott. Vendita del club? 'Solo con un'offertona', fanno sapere Fonti del fondo americano ad Affaritaliani.it. A meno che entro martedì "non venga ripagato il debito con gli intereressi" Segui su Affaritaliani.it

Listeria : gli italiani hanno consumato 402 - 5 milioni di kg di vegetali surgelati nel 2017 : Occorre evitare pericolosi allarmismi in un situazione in cui gli italiani hanno consumato 402,5 milioni di chili di vegetali surgelati nel 2017 con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, dovuto proprio alla crescita a tavola dei vegetali naturali e in particolare delle zuppe, dei passati e dei minestroni. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare l’importanza delle misure precauzionali adottate con il ritiro in Italia ed in ...

Saldi estivi - compreranno 15 milioni di italiani ma le vendite vanno a rilento : Buone presenze in outlet e boutique grazie a turisti stranieri. Per il Codacons gli affari non decolleranno

L'Istat lancia l'allarme : sono ben 18 milioni gli italiani a rischio povertà : Il 30% degli italiani è a rischio povertà o esclusione sociale. A dirlo è l' Istat , per cui c'è da crederci. L'Istituto nazionale di statistica , infatti, ha scritto nel suo ultimo rapporto che il ...

Su Facebook 195 milioni di persone cercano prodotti italiani. Ecco come acchiapparle : Secondo una ricerca di McKinsey, nel 2030 il 75% della popolazione mondiale sarà online soprattutto grazie alla connessione da mobile. “La mobile economy si sta sviluppando fortemente”, spiega Ciaran Quilty, vice presidente Facebook dell’area Europa, Medio oriente e Africa per le piccole e medie imprese durante il terzo Fed, il Forum dell’economia digitale organizzato dai Giovani imprenditori di Confindustria con Facebook. E ...

Renzi contro la Lega : "Deve 48 milioni ai cittadini italiani" : Il centrosinistra ha impiegato poco ad attaccare la Lega per quel buco di 48 milioni di euro ancora da colmare. A poche ore dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, è Matteo Renzi a partire in quarta con una diretta dal Senato in cui ha fatto il punto della settimana e ha criticato il governo di Giuseppe Conte su più fronti:Quante volte si riunisce questa settimana l'aula di Montecitorio? Zero. Non hanno ...

Sanità - Confcooperative : oltre 20 milioni di italiani in difficoltà per curarsi : oltre 20 milioni gli italiani in difficoltà nel gestire la propria salute, tra chi rinuncia alle cure o si indebita per farlo. “Circa 12 milioni di italiani rinunciano a curarsi per difficoltà economiche; oltre 7 milioni si sono indebitati per farlo; 2,8 milioni hanno venduto casa per sostenere le spese per la salute. Sono invece 11 milioni quelli che si sono assicurati per la copertura sanitaria“. Questi i numeri, una rielaborazione ...

