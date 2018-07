Zanetti | ' Icardi resta e rinnoverà con l' Inter'

Zanetti - Icardi resta qui e rinnova : ANSA, - MILANO, 25 LUG - "Icardi resta all'Inter, da noi sta benissimo ed è molto felice. Non appena finirà il mercato tratteremo il rinnovo e gli sottoporremo un nuovo contratto". Il vicepresidente ...

Inter - Zanetti : 'Icardi resta - gli proporremo il rinnovo. Lautaro l'abbiamo fortemente voluto' : Lautaro Martinez è stato il primo colpo del calciomercato estivo dell'Inter. Una trattativa durata diversi mesi, per raggiungere un accordo totale con il Racing de Avellaneda e col giocatore. Javier ...

Allegri punta Icardi ma Zanetti risponde : "Mauro è il nostro capitano e resta qui" : Massimiliano Allegri ha parlato a 360 gradi della Juventus, di mercato e del suo grande rifiuto al Real Madrid per il post Zinedine Zidane. Il tecnico livornese ha anche trattato un argomento delicato, ovvero lo scambio tra Gonzalo Higuian e Mauro Icardi, capitano dell'Inter: "Higuain-Icardi? Sono due grandi centravanti e io dico sempre che quando c'è il Mondiale il mercato parte dopo il Mondiale, difficile prima. Il Mondiale tira fuori sempre ...

Inter - il futuro di Icardi tiene banco : Zanetti fa il punto della situazione : Mauro Icardi corteggiatissimo in questa prima fase della sessione estiva di calciomercato, il vicepresidente dell’Inter Zanetti torna a parlare del capitano “Vogliamo che Mauro rimanga con noi. Non ci sono problemi, sappiamo che ha voglia di restare a Milano”. Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ospite a Tiki Taka in onda su Italia 1, ha voluto tranquillizzare i supporters nerazzurri in merito alla permanenza di ...

Calciomercato Inter - Zanetti : 'Icardi vuole rimanere. Rafinha e Cancelo? C'è tempo' : Mercato entrato nel vivo, tre colpi in entrata già messi a segno e altri obiettivi da provare a centrare. L' Inter è senza dubbio una delle squadre protagoniste di questa sessione estiva, visti gli ...

