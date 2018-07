Xbox One | No Man’s Sky disponibile sul Microsoft Store

No Man's Sky gira in 4K nativi su Xbox One X : Hello Games e 505 Games hanno finalmente lanciato No Man's Sky su Xbox One. Molti mesi fa, lo sviluppatore confermò che il titolo avrebbe supportato Xbox One X, ma non ha poi fornito dettagli più approfonditi. Ad esempio non era stato chiarito se il gioco avrebbe raggiunto la risoluzione 4K nativa o se sarebbe stata implementata una modalità per le prestazioni. L'unico indizio sui dettagli tecnici proveniva dall'elenco di Xbox Store, che ...

La prossima Xbox One verrà realizzata in due differenti versioni : Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Xbox; secondo i più recenti rumors circolati negli ultimi giorni, Microsoft starebbe progettando ben due nuove console next gen. La prima, denominata Scarlet, sarebbe una...

Silent Hill : Homecoming e Silent Hill : HD Collection sono i nuovi giochi retrocompatibili per Xbox One : La lista dei giochi retrocompatibili per Xbox One si amplia con delle gradite aggiunte che portano un po' più horror al catalogo in continua espansione.Come riporta Dualshockers, Major Nelson ha recentemente annunciato su Twitter che ora Silent Hill: Homecoming e Silent Hill: HD Collection saranno disponibili come giochi Xbox 360 retrocompatibili per Xbox One. Silent Hill: HD Collection è un remaster di Silent Hill 2 e Silent Hill 3 ...

Realm Royale in arrivo su Xbox One e PS4 : Se vi siete da sempre chiesti come sarebbe Fortinite ambientato nel mondo di World of Warcraft la risposta è Realm Royale, ed è in arrivo su console.Come riporta VG247, il battle Royale di Hi-Rez ha fatto grandi numeri su PC, dove più 4 milioni di utenti lo hanno giocato durante l'Early Access, senza dubbio lo shooter free-to-play farà il suo dovere anche su console. Dal punto di vista grafico abbiamo un titolo molto simile a Fortinite e anche ...

La prossima generazione di Xbox? Si parla di due console di cui una pensata esclusivamente per lo streaming : Non è la prima volta che Thurrott alimenta rumor piuttosto interessanti riguardanti la prossima generazione di Microsoft, nome in codice (almeno secondo il portale) Scarlett.Proprio Thurrott torna sull'argomento rivelando quello che potrebbe essere il futuro di Xbox: una nuova generazione fondata su due hardware e su un piattaforma dedicata allo streaming dei videogiochi. Proprio lo streaming viene considerato da molte personalità del settore il ...

Nuova Xbox : Microsoft lavora su 2 console next-gen/ Ecco Scarlett - prevista una versione solo per lo streaming : Nuova Xbox: Microsoft lavora su 2 console next-gen. Ecco Scarlett, prevista una versione solo per il gioco via streaming e una in versione classica: tutte le novità(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 09:49:00 GMT)

Megaton Rainfall in arrivo su Switch - Xbox One - Oculus e Steam VR : Megaton Rainfall, l'action adventure disponibile dall'anno scorso su PS4 e PC sarà presto disponibile anche sulle altre piattaforme.Come riporta Gamingbolt, Pentadimensional Games ha dato la notizia tramite Twitter ed ha affermato che la versione PC supporterà il VR, verrà rilasciata il 9 agosto sull'Oculus Store e lo stesso giorno verrà reso disponibile il supporto alla Steam VR. La modalità VR supporterà i gesti e la modalità free roaming. Ma ...

Giochi gratis di agosto per Xbox One : le previsioni sui Games With Gold : I Games With Gold di agosto 2018 avranno novità interessanti anche per i titoli destinati a Xbox One. Dopo le previsioni sui Giochi gratis del PlayStation Plus è giunto il momento di svelare tutte le indiscrezioni legate ai Giochi gratuiti per Xbox One che potrebbero essere inseriti tra i Games With Gold di agosto. I primi rumor sono state pubblicati dal portale Gearnuke, che ha così reso noto quella che potrebbe essere la lista con alcuni ...

PES 2019 demo arriva ad agosto - annunciata data di uscita su PS4 - Xbox One E PC : Volete provare PES 2019 prima della sua uscita? Dal mese di agosto 2018 potete. Konami come ogni anno metterà a disposizione una demo giocabile, ora un video ne annuncia la data di uscita ufficiale per PS4, XBOX One e PC. Nella demo sono previste ben 12 squadre tra cui Inter, Milan e Barcellona. La data di uscita della demo di PES 2019 è fissata quindi per l'8 agosto, tutti potranno provare quindi il gioco in anteprima, che avrà squadre sia ...

"La prossima Xbox avrà una buona line up al lancio grazie all'acquisizione dei nuovi studi" : Michael Pachter come tutti saprete è un noto analista famoso per le sue dichiarazioni in tema di videogiochi e la loro industria.Ebbene, come riporta Gamingbolt, Pachter ha collegato le recenti acquisizioni di nuovi studi di Microsoft con l'annuncio dell'inizio dei lavori per la prossima Xbox, venendo alla conclusione che proprio gli studi acquisiti da MS costituiranno in grande parte la line up al lancio della prossima generazione di Xbox.Come ...

La divisione Xbox in ottima salute con una crescita delle entrate del 39% : Tempo di risultati finanziari e di "pacche sulle spalle" per una divisione gaming di Microsoft che macina numeri molto positivi e che nonostante i problemi e le critiche continua a risultare una scommessa redditizia per il colosso di Redmond.Come riportato da DualShockers, la compagnia ha rivelato i risultati del quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, ovvero del periodo che va dall'1 aprile al 30 giugno. Ciò che salta all'occhio sono le ...

Xbox Elite Controller : Microsoft presenterà al Gamescom la seconda generazione? : Nel 2015 Microsoft presentò al grande pubblico Xbox Elite Controller che promette ad un costo triplo rispetto al modello standard delle caratteristiche peculiari dedicate, secondo la compagnia, ai veri pro-gamer. A distanza di tre anni, il Colosso di Redmond potrebbe finalmente svelare ufficialmente il Controller Elite di seconda generazione atteso da molti e l’annuncio potrebbe avvenire fra soltanto un mese, in occasione del Gamescon 2018 ...

700 giochi in offerta su Xbox Store - nuova Xbox One prima di PS5? : Xbox Store lancia il saldi estivi, sono oltre 700 i giochi disponibili in offerta fino al prossimo 31 luglio, mentre in rete iniziano a circolare le prime indiscrezioni in merito alla prossima generazione di console Microsoft. Microsoft propone a prezzo scontato fino al 65% oltre 700 giochi per Xbox One e Xbox 360, ma è previsto uno sconto aggiuntivo del 10% per tutti gli utenti abbonati a Xbox LIVE Gold. La lista dei giochi in offerta è ...

Cominciano domani i saldi estivi Xbox : sconti fino al 65% su tantissimi titoli Xbox One : Manca solamente qualche ora all'apertura dell'iniziativa Ultimate Game Sale di Xbox, che permetterà ai giocatori di sfruttare importantissimi sconti su buona parte della libreria titoli di Xbox One.I saldi estivi, che saranno quindi attivi a partire da domani 19 luglio 2018, riguarderanno una lista di oltre 700 videogiochi per Xbox One ma anche per Xbox 360, che saranno offerti con sconti fino al 65%. L'iniziativa terminerà solamente il 31 ...