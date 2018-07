Wta Mosca - Goerges piega Vikhlyantseva e vola ai quarti

Tennis - Wta Mosca : anche Deborah Chiesa subito fuori. L’azzurra cede in due set a Natalia Vikhlyantseva : Dura poco più di un’ora il torneo moscovita per Deborah Chiesa che, come Martina Trevisan, saluta la Russia al primo turno: l’azzurra cede 6-4 6-0 alla russa Natalia Vikhlyantseva, numero 103 del ranking WTA. Con questa eliminazione non restano più Tenniste italiane in tabellone. Nel primo set l’equilibrio dura fino al settimo game, anche se l’italiana deve annullare un break point nel sesto gioco. La russa dal canto suo ...