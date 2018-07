Wrecking Ball disponibile in Overwatch | tutti i buff | nerf e patch note dell’update

optimaitalia

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Finalmente oggi è uscito l'attesissimo aggiornamento diper PS4, Xbox One e PC. Introduce un nuovo eroe,: un criceto di nome Hammond che pilota una letale palla meccanica. Non c'è solo il nuovo personaggio, ma tantissimie bilanciamenti che riportiamo in seguito e di cui potete discuterne in questa community o in questa dedicata ai giocatori PS4.è il settimo eroe tank del roster diche ha grandi conoscenze meccaniche e un imponente robot, ma soprattutto ha una serie di strumenti di distruzione molto potenti. Grazie ai Quadricannoni può eliminare i propri nemici da lontano, può contare su un Campo Minato per preparare trappole letali e grazie a un generatore di Scudi Adattivi può proteggere i compagni dai nemici nelle vicinanze.inoltre si trasforma in una palla e può usare il suo Rampone per lanciarsi contro ...