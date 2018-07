Voucher : Coldiretti Padova - vendemmia alla porte - ne servono 30mila (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "L’impiego dei Voucher in agricoltura era rimasto praticamente stabile da cinque anni, fra i 28 mila i 30 mila nel Padovano, perché è l’unico settore rimasto praticamente “incatenato” all’originaria disciplina con tutte le iniziali limitazioni, solo lavoro stagionale e so

Voucher : Coldiretti Padova - vendemmia alla porte - ne servono 30mila : Padova, 25 lug. (AdnKronos) – “La vendemmia è alle porte e in provincia di Padova servono circa 30 mila Voucher per l’attività di raccolta”. Coldiretti Padova ricorda che “questa è la media dei Voucher impiegati nella nostra provincia in agricoltura, prima della loro improvvida abolizione lo scorso anno. Adesso però occorre fare presto perché circa la metà di questi strumenti in agricoltura viene impiegata proprio ...

Coldiretti : subito i Voucher con la vendemmia alle porte : Ora occorre fare presto perché circa la metà dei voucher in agricoltura viene impiegata per la vendemmia che quest’anno parte con gli inizi di agosto mentre sono già in piena attività le raccolte di ortaggi e frutta. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla positiva reintroduzione dei voucher in agricoltura dove non si sono verificati gli abusi di altri settori, anche perché nelle campagne i beneficiari possono essere soltanto ...

Voucher : Di Maio a Coldiretti - scriviamo norma insieme : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – ‘Se i Voucher sono così importanti, l’unica cosa che vi chiedo e’ di scrivere la norma insieme per fare in modo che non si sfrutti né un giovane, né un meno giovane”. Così il ministro per il Lavoro e per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio parlando davanti alla platea dell’assemblea della Coldiretti. L'articolo Voucher: Di Maio a Coldiretti, scriviamo norma insieme sembra essere il ...

Coldiretti in pressing per avere i Voucher : "Servono per la vendemmia - fare presto" : MILANO - La Coldiretti aumenta il pressing sul governo per spuntare il ritorno dei voucher nell'ambito delle prevedibili modifiche al decreto Dignità , come da impegno della Lega e apertura del M5s . ...

Dl dignità - Coldiretti : “Bene Di Maio - con i Voucher 50mila giovani nei campi” : Con il ritorno dei voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali per giovani studenti e pensionati possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove con l’estate sono iniziate le attività di raccolta e presto ci sarà la vendemmia. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti nel commentare positivamente le parole del vice premier e ministro Luigi Di Maio sulla reintroduzione dei voucher per ...

