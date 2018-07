: Voto Pakistan, confine afghano chiuso - TelevideoRai101 : Voto Pakistan, confine afghano chiuso - tpi : Pakistan al voto dopo una campagna elettorale segnata dal sangue - RSIonline : RT @mauriziocanetta: #permattinieri Grecia: forse più di cento i morti negli incendi in Attica. Probabile origine dolosa. Laos: recuperati… -

Imponenti misure di sicurezza inper le elezioni generali.Per precauzione è statoin alcuni punti ilcon l'Afghanistan. La sfida è tra la Lega Musulmana delNawaz (Pml-n) dell'ex primo ministro Nawaz Sharif, attualmente in carcere per corruzione, ilTehreek e Insaf (Pti) del giocatore di cricket entrato in politica, Imran Khan e il Partito popolareo (Ppp). Oltre 100 milioni di aventi diritto dovranno eleggere il Parlamento,nazionale e provinciale,per 342 seggi complessivi(Di mercoledì 25 luglio 2018)