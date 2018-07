Volontariato is the new Erasmus

ilfattoquotidiano

: Da ' Il Fatto Quotidiano' - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' - impepatadicozze : RT @rosario_f77: 'Un'idea a dir poco geniale' The Shoe that Grows La scarpa che 'cresce' per i bimbi africani: mai più scalzi grazie a una… - rosario_f77 : 'Un'idea a dir poco geniale' The Shoe that Grows La scarpa che 'cresce' per i bimbi africani: mai più scalzi grazie… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Bologna, anno 2018 – C’è un progetto, sì, c’è un progetto fighissimo: venti migranti per ogni quartiere impegnati in attività di: se non vogliono no), a nettare i muri deturpati dalle scritte brutte brutte, a togliere le cacche di cane da sotto i portici, a lucidare le strade e a pulire i parchi. Perché tutto questo? Per integrarli, che domande. Pensate che una trentina di loro sono già in giro per la città a “lavorare” e il progetto sta andando alla grandissima e sono sicuro che andrà sempre meglio. Ottima iniziativa. E’ bellissimo sapere che i regaz volontari (se non vogliono no) possano uscire dai centri di accoglienza per fare qualcosa di socialmente utile, rigorosamente non retribuiti, per la città che li ospita; l’alternativa è star lì a sbattere la testa contro le pareti della propria solitudine in attesa che venga sera e in attesa di un ...