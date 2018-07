Volley | A2 Maschile | un romano a Roma | Luca Genna

Volley : A2 Maschile - Marco Bacci - un libero di esperienza per Livorno : Livorno- Da Cecina con l'entusiasmo di un ragazzino. Marco Bacci è il giocatore scelto da Paolo Montagnani per il ruolo di secondo libero dell' Acqua Fonteviva Livorno . Nativo di Cecina, appunto, ma ...

Volley : A2 Maschile - Sideri ultimo colpo di Gioia del Colle : Gioia DEL Colle, BARI,- È arrivata la ciliegina sulla torta Real . Con una trattativa-lampo, la Gioiella Micromilk Gioia del Colle ingaggia lo schiacciatore ventiquattrenne Francesco Sideri e appone ...

Volley : A2 Maschile - il libero Marchetti giocherà a Gioia del Colle : Gioia DEL Colle , BARI, - Tanta esperienza maturata nelle serie inferiori ma anche tanta voglia di dimostrare in A2, dove arriva alla non più giovane età di trent'anni. Federico Marchetti non sta ...

Volley : A2 Maschile - Potenza Picena chiude la rosa con Stefano Trillini : Potenza Picena , MACERATA, -Una scommessa già vinta quella che ha fatto Potenza Picena su Stefano Trillini, centrale campione d'Italia Under 20 Stefano Trillini , nativo di San Severino Marche, ...

Volley : A2 Maschile - Gioia ingaggia Luca Scrollavezza : Gioia DEL COLLE, BARI, -La Gioiella Micromilk Gioia del Colle ha scelto il vice di Martin Alberto Kindgard ingaggiando Luca Scrollavezza, ventenne regista di grande prospettiva reduce da una bella ...

Volley : A2 Maschile - ancora un acquisto super per Taviano - ecco Vali Vahid : Taviano , LECCE, -Il presidente Mauro Gaetani e il Direttore Sportivo Massimo Portaccio non si fermano. Dopo l'acquisto del regista bulgaro Dimitrov Dobromir , mettono a segno un altro importante ...

Volley : A2 Maschile - Pawel Adamajtis torna in Italia - firma per Bergamo : Bergamo- Un bomber, già conosciuto nel nostro campionato, il polacco Pawel Adamajtis , è il nuovo opposto della Caloni Bergamo . Un vero colpaccio in posto 2 che garantisce a coach Spanakis un ...

Volley : A2 Maschile - Montagnani - un livornese per la Fonteviva : LIVORNO- La costruzione dell' Acqua Fonteviva Livorno in vista dalla prossima stagione parte dalla panchina. Il presidente Italo Vullo ha scelto Paolo Montagnani , tecnico livornese che per il ...

Volley : A2 Maschile - Turano sarà uno dei nuovi centrali di Lagonegro : Lagonegro, POTENZA,- La Geosat Lagonegro mette a posto il reparto dei centrali con un cavallo di ritorno. Ernesto Turano,posto 3 nato in Calabria, ha infatti già parte della squadra allenata da ...

Volley : A2 Maschile - Lagonegro completa la batteria dei centrali con Turano : Lagonegro, POTENZA,- Il reparto dei centrali della Geosat Lagonegro si chiude con un gradito ritorno, colui che ha vissuto la storia con la maglia del Lagonegro e ha contribuito alla conquista dei ...

Volley – Europeo U20 maschile : esordio positivo per l’Italia - Francia ko : Europeo U20 M: buona la prima per gli azzurrini, 3-0 alla Francia Ottimo esordio per gli azzurrini di Monica Cresta ai Campionati Europei Under 20 Maschili. Nella prima uscita ufficiale, l’Italia si è imposta in modo netto sulla Francia, portandosi a casa la vittoria per 3-0 (28-26, 25-18, 26-24) e riuscendo a dare anche un segnale importante alle altre contendenti della Pool di Kotrijk (Russia, Polonia, Turchia e Belgio). L’andamento del ...

Volley : A2 Maschile - Fabian Plak giocherà a Mondovì : E con gli Orange affronterà il prossimo Campionato del Mondo, in un girone di ferro che comprende Brasile, Canada, Cina, Egitto e Francia. Plak attacca ad un'altezza di 3,52 metri, mura a 3,40 ed è ...

Volley : A2 Maschile - Tuscania ingaggia il regista Piedepalumbo : Tuscania, VITERBO,- Reparto alzatori del Tuscania Volley completato con l'arrivo di Pierpaolo Piedepalumbo. LA CARRIERA- Classe '92, cresciuto nel Sorrento, Piedepalumbo proviene dal Pag Taviano dove ...