Volley | A1 Femminile | Aurea Cruz | fuoriclasse portoricana per Cuneo

Volley : A1 Femminile - l'esperta Menghi nuova centrale di Cuneo : Cuneo - Un elemento di esperienza nella rinnovata rosa della Granda Cuneo in vista dell'esordio in Serie A1. Alla corte di Andrea Pistola, suo vecchio maestro, arriverà Sara Menghi, centrale ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Cecchini/Dal Molin : finale a sorpresa! Traballi/Puccinelli e Colombi/Breidenbach per il titolo femminile : La sabbia di Cervia regala come sempre emozioni e sorprese e stavolta miete vittime eccellenti come i più attesi della vigilia Abbiati/Andreatta che vedono fermata la loro corsa dalla coppia che finora aveva fallito l’obiettivo finale e che vuole prendersi finalmente la soddisfazione della vittoria di tappa nel circuito tricolore, Cecchini/Dal Molin. In campo maschile la riedizione della finale dello scorso anno è un concentrato di ...

Volley : A1 Femminile - Paola Cardullo riparte da Filottrano : Poi la Nazionale: 289 volte in azzurro per issarsi sul tetto del mondo nel 2002, diventare regina d'Europa nel 2007 e nel 2009, vincere una Coppa del mondo nel 2007, una Grand Champions Cup del 2009, ...

Beach Volley - Europei 2018 Olanda. Dopo l’Italia scompare anche la Germania : clamorosa debacle delle coppie tedesche al femminile : L’Europeo in Olanda, Dopo l’Italia, respinge anche la Germania e dunque le due nazioni che lo scorso avevano festeggiato sulla sabbia di Jurmala (Italia al maschile e Germania al femminile) sono fuori dalla lotta per il podio del torneo continentale in programma in Olanda ed è un risultato clamoroso se si considera che, in campo femminile, la Germania dal 2007 (negli ultimi dodici anni) a oggi solo un anno non è riuscita a salire sul ...

Volley : A1 Femminile - Kavalenka giovane opposto per Cuneo : Sarà una stagione difficile e per questo molto interessante, vissuta in uno dei campionati 'toppest' in Europa ed al Mondo. Non vedo l'ora di iniziare a respirare la grande pallavolo italiana e, ...

Volley Femminile - l’Italia verso i Mondiali. Le convocate per il secondo collegiale : secondo collegiale per l’Italia in avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre si ritroveranno al Centro Onesti di Roma dal 23 al 31 luglio: altri otto giorni di raduno per preparare al meglio la rassegna iridata che si disputerà a ottobre in Giappone. Il CT Davide Mazzanti si affida al suo solito gruppo, poi dovrà sfoltire per arrivare alla lista delle 14 giocatrici che parteciperanno alla rassegna ...

Volley : A1 Femminile - Julia Kavalenka è l'opposto di Cuneo : ... lontana dalla Bielorussia, sua terra d'origine, sempre al fianco dei genitori coinvolti nel mondo dello sport di alto livello. Il cammino pallavolistico si apre in Spagna, Torrevelaga, per poi ...

Volley : A1 Femminile - il Fenera Chieri '76 riporta Chiara Scacchetti in A1 : Chieri , TORINO, - Chiara Scacchetti, farà parte del roster della Fenera Chieri '76 . La giocatrice di Rubiera ritrova la serie A1, dopo una stagione a Ravenna per rinverdire i fasti dei tre anni a ...

Volley : A2 Femminile - Greta Valli si accasa a Mondovì : MONDOVI' , CUNEO, - Ancora un ingresso nel roster della Lpm Bam Mondovì . Il DS Paolo Borello ha raggiunto l'accordo con la giocatrice varesina Greta Valli, classe '92, lo scorso anno in forza al ...

Volley : A1 Femminile - Anna Kaczmar completa il reparto registe di Cuneo : Sarà 'madrina' dell'estrazione della Lotteria dello Sport: l'elenco dei biglietti vincenti verrà diffuso ai media e pubblicato sul sito della Cuneo Granda Volley. LE PAROLE DI Anna Kaczmar- 'Sono ...

Volley – Serie A1 femminile : Banca Valsabbina Millenium ammessa al campionato : Banca Valsabbina Millenium ammessa in A1 (a 13 squadre) al via il 27/28 Ottobre. Stagione 18-19: ora è ufficiale, Banca Valsabbina Millenium sarà nell’Olimpo del Volley. A1 a 13 squadre con Club Italia, Filottrano ripescata e Cuneo che ha comprato il diritto sportivo di Modena Si è tenuta ieri pomeriggio, a Milano, l’Assemblea delle Società aderenti alla Lega Pallavolo Serie A femminile. Tra i partecipanti, anche i rappresentanti di ...

Volley : la Lega Femminile ha ufficializzato le partecipanti ad A1 e A2 : MILANO- Nell'Assemblea delle società iscritte alla Lega Pallavolo Serie A Femminile , svoltasi oggi a Milano, ha preso ufficialmente il via la nuova stagione del Volley Femminile. Tra i partecipanti, ...

Sitting Volley – Mondiali 2018 : primo storico successo per l’Italia femminile : Sitting Volley: primo storico successo per le azzurre al Mondiale, 3-0 alla Slovenia primo storico successo per la Nazionale femminile al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Dopo la sconfitta contro la plurititolata Cina, in cui tuttavia le azzurre di Amauri Ribeiro avevano già mostrato qualcosa di buono, nella gara odierna contro la Slovenia la formazione tricolore si è imposta con un secco 3-0 (25-14, 25-14, 25-18). Grazie a questo ...