Vodafone torna all’attacco con le offerte Special Minuti 10 20 30 GB a partire da 7 euro

Tornano le rimodulazioni Vodafone : 1 - 99 euro in più in cambio di chiamate senza limiti : Arriva una nuova ondata di rimodulazioni per alcuni clienti Vodafone, che in cambi di 1,99 euro in più al mese avranno chiamate illimitate. L'articolo Tornano le rimodulazioni Vodafone: 1,99 euro in più in cambio di chiamate senza limiti proviene da TuttoAndroid.

Torna Vodafone Special Minuti 30 GB proposta a 7 euro ad alcuni già clienti : Vodafone propone Special Minuti 30 GB ad alcuni già clienti, che possono attivare l'offerta che include 1000 Minuti e 30 GB a un prezzo davvero interessante. L'articolo Torna Vodafone Special Minuti 30 GB proposta a 7 euro ad alcuni già clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone torna a offrire Special Minuti 30GB a 8 euro al mese ad alcuni già clienti : Vodafone ha iniziato a riproporre ad alcuni suoi clienti Special Minuti 30GB: 1.000 Minuti verso tutti e 30 GB di internet in 4G al costo di 8 euro L'articolo Vodafone torna a offrire Special Minuti 30GB a 8 euro al mese ad alcuni già clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Simple e Simple+ sono tornate : minuti - SMS e Internet direttamente sul sito : Vodafone vuol puntare ancora sulle offerte Vodafone Simple, nonostante il recente lancio delle Vodafone Unlimited, e così le rispolvera oggi rendendole nuovamente attivabili tramite il suo sito. L'articolo Vodafone Simple e Simple+ sono tornate: minuti, SMS e Internet direttamente sul sito proviene da TuttoAndroid.

Torna In Vodafone Con Special Minuti 50 GB : 1000 Minuti E 50 Giga A 10 Euro : Vodafone tenta gli ex clienti e quelli di altri operatori con la promozione Special Minuti 50 GB: 1000 Minuti e 50 Giga a solo 10 Euro al mese. Migliori offerte per Tornare in Vodafone Giugno 2018 Vodafone Special Minuti 50 GB: 50 Giga di internet a 10 Euro al mese Vodafone Special Minuti 50 GB: la nuova […]

Torna In Vodafone Con Special Minuti : 10 - 20 o 30GB E 1000 Minuti : Vodafone tenta gli ex clienti e quelli di altri operatori con la promozione Special Minuti: 1000 Minuti e 10, 20 o 30 giga a prezzi variabili. Offerte per Tornare in Vodafone Giugno 2018 Promozioni Offerte Torna In Vodafone Giugno 2018 Vodafone sta provando ad ogni costo a rubare clienti alla concorrenza degli altri operatori e nelle ultime […]

Torna In Vodafone Con Special Minuti 10GB : 10GB Con Minuti Illimitati A 5 Euro/Mese : Incredibile offerta per Tornare in Vodafone: arriva Vodafone Special Minuti 10GB, con Minuti Illimitati e 10 giga di traffico internet a 5 Euro al Mese. Ecco tutti i dettagli su Vodafone Special Minuti 10GB Vodafone Special Minuti 10GB Giugno 2018 per Tornare in Vodafone Nelle ultime ore Vodafone sta iniziando a proporre ad alcuni vecchi […]