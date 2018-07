Vodafone sfida Tim | offerte luglio 2018 | quale conviene di più? Promozioni a confronto

Ho.mobile - Vodafone vs Iliad : prezzi e contenuti delle offerte - chi vince la sfida? : È partita la sfida a chi spara… più basso. Nei due angoli del ring ci sono Vodafone e Iliad che stanno per darsele tra ganci low cost e montanti carichi di giga. Chi vince rà? Bella domanda perché la sfida è tutt’altro che scontata. Il nuovo contendente è arrivato sul mercato negli ultimi giorni. Si chiama ho. mobile ed è l’operatore virtuale di Vodafone che con la sua mega offerta low-cost lancia il guanto ad Iliad , la compagnia francese che lo ...

Vodafone sfida Iliad : offerta con minuti e SMS illimitati e 50 GB per i già clienti - ma a che prezzo : Vodafone vuole dimostrare che Iliad non è la sola in grado di proporre offerte ricche di traffico dati e così sta proponendo una nuova offerta, chiamata Vodafone Special Unlimited, ad alcuni già clienti selezionati. L'articolo Vodafone sfida Iliad: offerta con minuti e SMS illimitati e 50 GB per i già clienti, ma a che prezzo proviene da TuttoAndroid.