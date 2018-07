Vicenza : ad Asiago luci spente in centro per l'eclissi del secolo (3) : (Vi) - Astrofili e appassionati, inoltre, potranno assistere all’eclissi anche dalla sede di Asiago dell’Osservatorio Astronomico INAF (Istituto Nazionale di Astro Fisica) di Padova, che per la notte del 27 luglio aprirà le porte ai visitatori che numerosi hanno già prenotato. La Luna sorgerà già in

Vicenza : ad Asiago luci spente in centro per l’eclissi del secolo : Asiago (Vi), 25 lug. (AdnKronos) – Tutti pronti con il naso all’insù ad Asiago per l’eclissi del secolo. Venerdì 27 luglio la luna si prepara a uno spettacolo straordinario: con ben 103 minuti di oscurità totale, si tratta dell’eclissi totale di Luna più lunga degli ultimi cento anni. Uno dei fenomeni più affascinanti in natura, che per l’occasione sarà visibile anche dal centro storico di Asiago, dove il Comune ...

Vicenza : ad Asiago luci spente in centro per l’eclissi del secolo (2) : (Vi) – Un anticipo della Notte Nera. Lo spegnimento delle luci da parte del Comune di Asiago è un’iniziativa tesa a valorizzare al massimo uno straordinario spettacolo naturale. E’ molto raro, infatti, poter osservare fenomeni astronomici a occhio nudo dai centri urbani. L’illuminazione pubblica e l’inquinamento luminoso ‘oscurano’ ‘ è il caso di dirlo ‘ il cielo, e rendono quasi impossibile ...

Vicenza : ad Asiago luci spente in centro per l’eclissi del secolo (3) : (Vi) – Astrofili e appassionati, inoltre, potranno assistere all’eclissi anche dalla sede di Asiago dell’Osservatorio Astronomico INAF (Istituto Nazionale di Astro Fisica) di Padova, che per la notte del 27 luglio aprirà le porte ai visitatori che numerosi hanno già prenotato. La Luna sorgerà già in eclissi parziale e purtroppo i grandi telescopi non potranno essere puntanti nelle vicinanze dell’orizzonte perché i loro ...

Enel : Vicenza - al via il 'Piano resilienza' per l'Altopiano di Asiago : Vicenza, 19 lug. (AdnKronos) - Rete elettrica a misura d’ambiente e a prova di black out sull’altopiano di Asiago (Vi). Partono infatti in questi giorni i cantieri di E-Distribuzione dedicati all’esteso rinnovamento tecnologico ed ambientale della rete elettrica che interesserà i comuni di Asiago, G

Enel : Vicenza - al via il ‘Piano resilienza’ per l’Altopiano di Asiago (2) : (AdnKronos) – ‘La collaborazione tra E-Distribuzione e la nostra Amministrazione è doppiamente importante: in termini di sicurezza e in termini di valorizzazione paesaggistica – spiega Franco Sella, Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Asiago. Interrando le linee elettriche si potranno infatti evitare molti dei problemi legati in particolare al maltempo dei mesi invernali. Ma soprattutto sarà una grandissima operazione di ...

Enel : Vicenza - al via il ‘Piano resilienza’ per l’Altopiano di Asiago (3) : (AdnKronos) – Le nuove apparecchiature permetteranno, in occasione di eventuali disservizi, di isolare da remoto la porzione di rete interessata dal guasto: la fornitura potrà così essere ripristinata in tempi brevissimi, nella maggior parte dei casi in pochi secondi, a tutti i clienti non direttamente alimentati dal guasto.I lavori, cominciati da alcuni giorni proprio da Asiago progressivamente coinvolgeranno anche i restanti comuni ...

