Venezia | ennesima aggressione al pronto soccorso di Jesolo 3

Venezia : ennesima aggressione al pronto soccorso di Jesolo (2) : (AdnKronos) - Un infermiere accorso in aiuto del medico è riuscito in qualche modo a far spostare in sala d’attesa il nonno in escandescenza, dove però, un gruppo di 6 /8 parenti li presenti ha iniziato a sua volta a offendere il personale e degli utenti che si erano lamentati delle urla. Il caos è

Venezia : ennesima aggressione al pronto soccorso di Jesolo : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - "È ora di porre un freno. Le aggressioni al nostro personale stanno aumentando in modo preoccupante. Preoccupante non solo nel numero ma nelle modalità, perché questa animosità può pregiudicare la risposta ai bisogni che ogni giorno si cerca di esaudire: piccoli e gran

Venezia : ennesima truffa ad un’anziana - in soccorso intervengono i cittadini : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) – Un altro episodio di truffa agli anziani si è verificato ieri mattina a Mestre, zona Asseggiano. Una donna di 78 anni, durante la sua solita passeggiata mattutina, è stata avvicinata da una ragazza rumena di 17 anni incinta, che l’ha fermata chiedendole indicazioni stradali sull’ospedale più vicino. Dalle testimonianze, i poliziotti hanno appurato la giovane ha convinto la donna ad ascoltarla, ...

Venezia : ennesima truffa ad un’anziana - in soccorso intervengono i cittadini (2) : (AdnKronos) – Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso in custodia la ladra rumena. Dagli accertamenti effettuati hanno verificato che sulla ragazza pendeva un ordine di carcerazione emesso il 9 agosto 2017 dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna e numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Ieri sera la giovane è stata portata presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Pontremoli (Massa Carrara).Stamane ...

Venezia : ennesima truffa ad un'anziana - in soccorso intervengono i cittadini (2) : (AdnKronos) - Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso in custodia la ladra rumena. Dagli accertamenti effettuati hanno verificato che sulla ragazza pendeva un ordine di carcerazione emesso il 9 agosto 2017 dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna e numerosi precedenti per reati contro il