Venezia | ennesima aggressione al pronto soccorso di Jesolo 2

liberoquotidiano

: Venezia: ennesima aggressione al pronto soccorso di Jesolo (3) - #Venezia: #ennesima #aggressione - zazoomblog : Venezia: ennesima aggressione al pronto soccorso di Jesolo (3) - #Venezia: #ennesima #aggressione -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) (AdnKronos) - Un infermiere accorso in aiuto del medico è riuscito in qualche modo a far spostare in sala d’attesa il nonno in escandescenza, dove però, un gruppo di 6 /8 parenti li presenti ha iniziato a sua volta a offendere il personale e degli utenti che si erano lamentati delle urla. Il caos è