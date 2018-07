Venezia | Comune investe 239 000 euro per sistemare cimiteri

Venezia - “Ocio al caldo” : il Comune va incontro alle esigenze dei più fragili : Le temperature si alzano e il Comune di Venezia ha approntato il piano “Ocio al caldo” per andare incontro alle esigenze dei più fragili. “I più a rischio sul fronte del caldo – spiega l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – sono gli over 75 che vivono soli, perché la solitudine è uno dei fattori che aumento il rischio di trovarsi in una situazione di pericolo. Anche per questo invitiamo tutti gli ...

Venezia : Comune Jesolo sosterrà costi operatori per bambini disabili in centri estivi : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) – Il Comune di Jesolo (Ve) garantirà la copertura delle ore supplementari per gli operatori sociosanitari che assistono bambini con disabilità di vario tipo nella colonia marina e nei centri estivi di Jesolo. La decisione è stata assunta dall’amministrazione dopo i colloqui intercorsi con l’azienda Ulss4 Veneto Orientale e a fronte delle richieste pervenute da alcune famiglie del territorio per ...

Sport : Comune Venezia dà 180 euro a bimbi : ANSA, - Venezia, 15 GIU - La Giunta comunale di Venezia ha approvato oggi, su proposta del sindaco Luigi Brugnaro, la delibera che istituisce il progetto "6Sport". L'idea nasce dalla volontà di ...