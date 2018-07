Venezia 75 | ecco le giurie della selezione ufficiale

Dai fratelli Coen a Lady Gaga. Ecco cosa (e chi) vedremo al Festival di Venezia : Stando alle promesse e alle parole di Alberto Barbera, la prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sarà più spettacolare che mai. Edizione numero settantacinque, “che, in realtà sarebbe l’ottantasettesima, visto che è nata nel 1932”, spiega il presidente Paolo Baratta dilung

Festival di Venezia 2018 - Sulla mia pelle : ecco il film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi – Teaser : “Scusate, non riesco a parlare bene”. Sarà Sulla mia pelle il film d’apertura della sezione Orizzonti alla 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 29 agosto all’8 settembre nella Laguna. Scritta dal regista Alessio Cremonini e dalla sceneggiatrice Lisa Nur Sultan e distribuita da Netflix, la pellicola prende spunto dall’analisi dei verbali e delle testimonianze di una tra ...

Mostra del cinema di Venezia - ecco i film in concorso nel 2018 : È stata presentata la lista dei film che parteciperanno in concorso all’edizione 2018 della Mostra del cinema di Venezia. La competizione cinematografica si terrà al Lido dal 29 agosto all’8 settembre prossimi e vede in gara parecchi film di cui si è parlato molto negli ultimi mesi. Ad aprire la manifestazione sarà First Man del regista premio Oscar Damien Chazelle, con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong, appunto il primo uomo sulla ...

Venezia - ecco il progetto del nuovo stadio : Sorgerà nell'area del Quadrante di Tessera, a 12 chilometri da Venezia, ma vicinissimo all'aeroporto Marco Polo e all'autostrada A4, il nuovo stadio del Venezia, una struttura da 18mila posti, ...

Venezia - ecco il progetto per il nuovo stadio : avrà 18 mila posti : Si avvicina sempre di più il momento in cui il Venezia, che aspira a tornare al più presto in Serie A, potrà contare su un nuovo stadio. Il primo a confermarlo è stato il primo cittadino della città veneta, Luigi Brugnaro, che ha voluto comunicarlo attraverso il suo profilo Twitter: “È la volta buona, avremo […] L'articolo Venezia, ecco il progetto per il nuovo stadio: avrà 18 mila posti è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Un Risiko Veneziano ideato da due studenti. Ecco 'Arsenàl' : Il gioco da tavolo progettato in forma artigianale per ora è su Facebook. Ambientato nell'Ottocento nel periodo della dominazione napoleonica .

Venezia 2018 : ecco il programma ufficiale della 33esima Settimana della Critica : ... oggi sono due cineasti ma domani potrebbero essere molti di più, per cui tutti noi dobbiamo esercitare la massima vigilanza, politica e Critica ." Sette giorni di esordi elettrizzanti Come sempre ...

Festival di Venezia 2018 - tra horror e musica diveramente intesa : ecco gli esordienti che aspirano al Leone del futuro : “Il piacere disorientante della scoperta”. Se lo assume a diritto e dovere la Settimana Internazionale della Critica, sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della Mostra del cinema (29 agosto – 8 settembre) di Venezia interamente dedicata agli esordi. Quest’anno giunta alla sua 33ma edizione, la SIC appare ancora una volta sotto il felice segno delle mescolanze ...

Festival del Cinema di Venezia - ecco le date e i film d'apertura : La Mostra si svolgerà dal 29 agosto all'8 settembre. Aprirà il film "First Man" di Damien Chazelle, il regista di Whiplash e La La Land.

Centenario 9 su Venezia ecco i 10 numeri simpatici : Il numero 9 su Venezia è il nuovo Centenario del momento, vediamo quali sono i 10 numeri che si sono accoppiati più frequentemente con il 9. Il numero 9 è diventato Centenario nell’estrazione n°81 del 07/07/2018, attualmente è il quinto Centenario in corsa dietro l’82 di Firenze il 18 di Venezia, l’11 di Napoli e il 54 su Torino. L’analisi statistica […] L'articolo Centenario 9 su Venezia ecco i 10 numeri simpatici ...

Zucchero - concerto a Venezia/ Piazza San Marco : scaletta - orari e biglietti. "Ecco com'è nata l'idea..." : Zucchero, concerto in Piazza San Marco a Venezia il 3 e il 4 luglio: scaletta, orari, biglietti e tutto quello che c'è da sapere sulle uniche date italiane del tour estivo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:00:00 GMT)

Ciclabile del Piave : ecco come Belluno - Treviso e Venezia si dividono i 220 km di percorso dalle Dolomiti alla Laguna : E’ il Piave, fiume Sacro alla Patria e corso d’acqua che ha fatto grande Venezia tra ‘400 e ‘500, il grande protagonista di un percorso Ciclabile che si snoda per 220 km, partendo dalle Sorgenti e giungendo fino al mare Adriatico, vicino Jesolo, dopo aver attraversato da Nord a Sud le province di Belluno, Treviso e Venezia, lungo un percorso che va dai 1.700 metri di quota al livello del mare. 110 km in Provincia di Belluno, 90 km in quella di ...

Panchina Venezia - ecco il sostituto di Filippo Inzaghi : Panchina Venezia – Una stagione strepitosa per il Venezia che però si è conclusa senza la promozione nel campionato di Serie A, percorso incredibile per la squadra di Filippo Inzaghi. L’allenatore ex Milan ha sposato un nuovo progetto, quello del Bologna, ambizioni importanti per il tecnico che punta la qualificazione in Europa League. E nel frattempo il Venezia ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Stefano Vecchi, rescissione ...

Roma - la «maledizione» di piazza Venezia colpisce anche Remo : dopo Spelacchio diventa un ramo secco anche la pianta sotto la Lupa : dopo Spelacchio l'aiuola di piazza Venezia miete un'altra vittima: si tratta di Remo. Sì, il gemello di Romolo, allattato dalla Lupa fatta con le piante di bosso si è seccato....