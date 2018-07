Vendite e debito azzerato La Borsa scommette su Manley e i conti di Fca 

lastampa

: @HuffPostItalia La Storia dice che lo trovó il deserto: 2mld debito, 3mld valore, vendite al collasso. Oggi vendite… - salvmarino8 : @HuffPostItalia La Storia dice che lo trovó il deserto: 2mld debito, 3mld valore, vendite al collasso. Oggi vendite… - GiovanniPianta : @DarthZaz Zaz questa è legge, non opinione, le vendite dei giocatori li incassa il Milan, Elliott i crediti li può… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Il, ledi Fca nel secondo trimestre in crescita a due cifre, trainate dal successo della Jeep e non ultimo la tempestività con cui è stata gestita dal presidente John Elkann la scelta della nuova squadra di vertice per il dopo-Marchionne. Eccoli qui i tre fattori decisivi che ieri hanno portato i titoli della galassia del Li...