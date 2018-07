Vade retro Salvini | l' affondo di Famiglia Cristiana Il ministro | non sono

Migranti - Famiglia Cristiana in copertina : “ Vade retro Salvini”. Lui : “Pessimo gusto” : “Vade retro Salvini“, è il titolo che campeggia sulla copertina dell’ultimo numero di Famiglia Cristiana . Nella foto, una mano che si leva verso il volto di uno sconcertato ministro degli Interni. “Niente di personale o ideologico”, precisa il settimanale, “si tratta di Vangelo“. Dopo l’ennesima tragedia di Migranti morti in mare (le vittime, ricorda il settimanale, sono già 1.490 dal primo gennaio al 18 ...

