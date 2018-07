Vaccini | Cassazione | ' Nessun nesso con l' autismo | no a risarcimento'

Vaccini - la Cassazione ribadisce : nessun nesso con autismo : Vaccini, la Cassazione ribadisce: nessun nesso con autismo La Corte ha negato l’indennizzo a un padre che sosteneva come il figlio si fosse ammalato a seguito della vaccinazione obbligatoria Cinquerix e del vaccino Engerix B. Secondo i giudici "manca ragionevole probabilità scientifica" Parole ...

Vaccini : in Cassazione proposta di legge per abolire l’obbligo : “E’ stata depositato oggi alla Corte di Cassazione di Roma la nostra proposta di legge di iniziativa popolare, ‘Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva’, e domani sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stiamo scrivendo un pezzo di questa battaglia, grazie a tutti“. Lo scrive su Facebook il comitato ‘Libertà di Scelta’, l’unione di decine di realtà italiane tra ...