' Vaccinati in quarantena' | la proposta Cinquestelle ribalta la legge Lorenzin

Regione Lazio - la proposta di legge del M5s : “Quarantena per i bimbi Vaccinati ”. L’assessore : “Antiscentifici e oscurantisti” : “Una quarantena di oltre un mese per i bambini appena vaccinati”. Apriti cielo. Fa discutere la proposta di legge regionale presentata nel Lazio dai consiglieri Davide Barillari e Roberta Lombardi, che secondo alcuni sembra strizzare l’occhio alle teorie no-vax. In particolare, all’articolo 11 “Rapporto con le scuole e certificazione”, al comma 2, si afferma che “la scuola garantisce che sia rispettato il periodo di quarantena di 4-6 settimane ...

M5s Lazio : quarantena da scuola per Vaccinati . Burioni : irresponsabili - : I pentastellati in Regione hanno avanzato una proposta che, tra le altre cose, punta al "superamento della pratica vaccinale coercitiva" e alla "personalizzazione della pratica". Critico il virologo, ...

L'assurda legge no vax del Movimento 5 Stelle nel Lazio : quarantena per i bambini Vaccinati : Ma di elementi tanto cari al mondo free vax e no vax, una distinzione spesso troppo sottile, in questa proposta di legge se ne contano tanti. Intanto c'è l'impostazione generale di "trattamento ...