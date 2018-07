Vacanze in montagna | 25 indispensabili compagni di viaggio

vanityfair

: vorrei andare in montagna durante le vacanze natalizie - eyesandnights : vorrei andare in montagna durante le vacanze natalizie -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Leestive non sono necessariamente sinonimo di spiaggia e mare; sono molti infatti a preferire la pace e il clima decisamente più fresco della. Lanon ha età e offre a tutti possibilità praticamente infinite di svago in un momento in cui l’aspetto green e i viaggi open air sono sempre più apprezzati dai vacanzieri di tutto il mondo. Climbing, trekking, mountain bike, fino alla possibilità di provare attività estreme come il parapendio o, al contrario, svagarsi con passeggiate nella natura a piedi e – perchè no – a cavallo: tutto è possibile e spesso a portata di mano. LEGGI ANCHETrekking in Val D'Aosta: il lato dolce (e per tutti) del Tor de Geants Ce n’è davvero per tutti i gusti e, complice l’atmosfera tranquilla e serena, la vacanza inè anche un ottimo rimedio anti-stress e per ritrovare se stessi, magari praticando un po’ di ...