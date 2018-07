Usa | Trump furioso con Melania | sull’Air force one guardava la Cnn “È la fabbrica di

Trump : 'Usa e Ue dovrebbero rimuovere tutti i dazi' - : Dichiarazione sorprendente su Twitter del presidente statunitense, che ha aggiunto: "Questo finalmente sarebbe il libero mercato e un commercio equo. Mi auguro che lo facciano, noi siamo pronti, ma ...

Usa - Trump : “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” : Usa, Trump: “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” Usa, Trump: “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump: “Sono pronto a un vero accordo con l’Iran” proviene da NewsGo.

Usa - Donald Trump : dazi sulle auto se l’Europa non cambia : Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l’Europa non cambia Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l’Europa non cambia Continua a leggere L'articolo Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l’Europa non cambia proviene da NewsGo.

È stata diffUsa una registrazione che potrebbe mettere nei guai Trump : È quella in cui parla con il suo ex avvocato di pagare per insabbiare la storia di una sua relazione con una modella di Playboy, ma lascia ancora parecchi dubbi The post È stata diffusa una registrazione che potrebbe mettere nei guai Trump appeared first on Il Post.

La proposta di Trump : azzerare tutti i sussidi e le tariffe tra Usa e Ue : Il presidente Donald Trump propone che gli Stati Uniti e l'Unione europea eliminino tutte le tariffe, le barriere e le sovvenzioni, poche ore prima di incontrare il presidente della Commissione Ue ...

Auto - tech - agricoltura : l’industria Usa che si ribella ai dazi di Trump : La crociata dei dazi di Donald Trump - che oggi incontra a Washington il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker - comincia a costare cara a settori cruciali dell’economia americana. Che iniziano a farsi sentire. Non a caso l’amministrazione Usa è pronta ad annunciare aiuti - si parla di 12 miliardi di dollari - per attenuare l’impatto sul settore agricolo, uno dei più colpiti...

Usa : candidato pro-Trump vince primarie Georgia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ivanka Trump chiude la linea di moda / La figlia del Presidente degli Usa accUsata di conflitto di interessi : Ivanka Trump chiude la linea di moda, la figlia del Presidente degli Stati Uniti accusata di conflitto di interessi. Chiusa l'azienda di abbigliamento lanciata nel 2014 in America.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 00:05:00 GMT)

Usa : Ivanka Trump chiude sua società di abbigliamento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - Trump : 'Sono pronto a un vero accordo con l'Iran' : Il presidente americano Donald Trump si è detto "pronto a un vero accordo con l'Iran". L'annuncio è arrivato durante un incontro con i veterani in Kansas, a poche ore dal duro attacco nei confronti ...

Usa - Ivanka Trump chiude la sua società di abbigliamento : Assumere questa decisione ora è la cosa giusta per la mia squadra e i miei partner', spiega Ivanka, aprendo alla possibilità di non tornare al mondo degli affari neanche quando avrà lasciato la Casa ...

Ex diplomatici contro Trump : "Agenzia per i rifugiati non va chiUsa" : Le dichiarazioni del tycoon avevano suscitato la reazione indignata del mondo diplomatico e delle ong. Gli stessi autori della lettera indirizzata oggi a Mike Pompeo avevano rivolto, nel luglio del ...

Scrivi idiot - appare Trump. Imbarazzo di Google che si scUsa - ma il risultato non cambia : Nella storia del motore di ricerca più usato al mondo, non è la prima volta. Un paio di anni fa, è accaduto anche all'ex-presidente americano Bill Clinton, associato alla parola 'rapist', stupratore, ...

Usa - autorità hanno 12 registrazioni audio di ex avvocato Trump : Usa, autorità hanno 12 registrazioni audio di ex avvocato Trump Usa, autorità hanno 12 registrazioni audio di ex avvocato Trump Continua a leggere L'articolo Usa, autorità hanno 12 registrazioni audio di ex avvocato Trump proviene da NewsGo.