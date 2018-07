: Usa, polemica sul pallone di Putin - TelevideoRai101 : Usa, polemica sul pallone di Putin - tilotilo67 : @dietnam @mpietropoli Certo, né io volevo polemizzare, piuttosto condividere un parere con chi usa la testa oltre… - pasy75 : RT @Lettera43: La palla dei Mondiali di Russia 2018 che Putin ha donato a Trump a Helsinki contiene un microchip di serie installato dalla… -

E'negli Usa sul regalo dia Trump durante la conferenza stampa congiunta di Helsinki, ossia ilufficiale dei recenti mondiali di calcio in Russia. Il, di ultima generazione, al suo interno potrebbe contenere un chip in grado di dialogare e trasmettere informazioni a telefonini, tablet e computer. Così l'agenzia Bloomberg. La Casa Bianca ha fatto sapere nel frattempo che il nuovo incontro tra Trump eci sarà nel 2019, non più il prossimo autunno come annunciato in precedenza.(Di mercoledì 25 luglio 2018)