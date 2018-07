USA - in calo le scorte settimanali di petrolio : Frenano oltre attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa, dopo la crescita della settimana precedente. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le ...

AUD/USD in calo nonostante la diffUSA debolezza dell'USD : La Cina, infatti, è il maggior partner commerciale dell'Australia, più del 36% delle sue esportazioni è destinato alla seconda più grande economia al mondo. Alla luce delle attuali incertezze, pare ...

USA - ancora in calo le vendite di case esistenti : Teleborsa, - Restano in territorio negativo le vendite di case esistenti negli Stati Uniti. A giugno il dato , comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR,, ha mostrato un ...

USA - ancora in calo le vendite di case esistenti : Restano in territorio negativo le vendite di case esistenti negli Stati Uniti. A giugno il dato , comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR,, ha mostrato un calo dello 0,6% ...

USA : sussidi disoccupazione in calo più del previsto - ai minimi dal ’69 : Milano, 19 lug.- (AdnKronos) – I sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono in calo più del previsto e scendono al livello più basso mai visto dal dicembre del 1969, quando le richieste furono 202mila. Nella settimana conclusa il 14 luglio, le richieste di sussidi scendono a 207mila unità, sotto di 8mila rispetto alla rilevazione precedente. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che stimavano un aumento a 220mila ...

USA - in calo le richieste di mutui settimanali : Nella settimana terminata il 13 luglio , l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 2,5% rispetto al +2,5% riportato la settimana prima. L'indice relativo ...

In calo i mercati europei - Milano inclUSA : Giornata di vendite in Europa sulle tensioni commerciali tra USA e Cina . L'Office of the US Trade Representative ha annunciato l'imposizione di dazi del 10% su prodotti provenienti dalla Cina per un ...

USA : in calo oltre le attese le scorte di petrolio : In calo oltre le attese le scorte di greggio degli Usa secondo quanto reso noto dall'Eia, la divisione del Dipartimento dell'energia a stelle e strisce.

Petrolio - brusco calo dei prezzi. Gli USA giocano al rialzo su guerra dazi : Si muovono al ribasso le quotazioni di Petrolio lasciando sul terreno quasi due punti percentuali. Il West Texas Intermediate , WTI, statunitense viaggia attualmente a 73,3 dollari al barile, -1,09%,. ...

Borsa Shangai in calo con nuovi dazi USA : ANSA, - PECHINO, 11 LUG - I venti di guerra commerciale, con la nuova lista di dazi al 10% sulle importazioni di beni 'Made in China' messa a punto dall'amministrazione Trump per ulteriori 200 ...

Produzione auto - a maggio in calo del 7%. Export - USA prima destinazione con quota 20% : TORINO - A maggio la Produzione di autovetture in Italia supera le 74.000 unità, in calo del 7% rispetto allo stesso mese 2017. Nei primi cinque mesi dell'anno la flessione è...

Dollaro in calo dopo i dati USA : I dati sul mondo del lavoro pubblicati dal Bureau of Labor Statistics dipingono un quadro articolato, con la crescita del numero dei salariati del settore non agricolo, nonfarm payrolls, a giugno di ...

Coldiretti : in calo il prezzo della soia con l’entrata in vigore dei dazi in USA e Cina : Crolla del 19% il prezzo della soia nell’ultimo mese alla borsa merci di Chicago, principale punto di riferimento mondiale per la quotazione delle materie prime agricole. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti più eclatanti dell’entrata in vigore il 6 luglio delle misure di ritorsione della Cina nei confronti dei dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La soia – sottolinea la Coldiretti – è uno dei ...

Borse - Milano il lieve calo mentre Wall Street rimane chiUSA : (Alliance News) - Piazza Affari termina gli scambi della giornata di mercoledì in lieve calo, non riuscendo ad invertire il trend di seduta mentre gli investitori rimangono cauti, con i mercati...