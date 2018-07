Usa | Donald Trump | dazi sulle auto se l’Europa non cambia

Usa - Rouhani mette in guardia Donald Trump : ...

MLS – Ibrahimovic fa tremare anche… Donald Trump : “fortunati che non sia qui da 10 anni o sarei già presidente Usa” : Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sè negli USA: le ultime dichiarazioni dello svedese, sulla sua candidatura come presidente USA, sono diventate virali Zlatan Ibrahimovic fa sempre parlare di sè, a qualsiasi latitudine del mondo calcistico giochi. Arrivato in MLS pochi mesi fa, il campione svedese ha già messo a segno 12 gol in 15 partite, dimostrandosi come sempre un grande trascinatore. L’ultima rete l’ex bomber di ...

Usa - ex legale registrò Donald Trump che discuteva del pagamento del silenzio di una ex modella di Playboy : Quattro mesi fa i suoi uffici erano stati perquisiti dall’Fbi su ordine Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Ma l’ex legale personale di Donald Trump, Michael Cohen, fu anche rimborsato dall’inquilino della Casa Bianca per aver pagato Stormy Daniels, la pornostar che ha rivelato di aver avuto un rapporto sessuale con il presidente. Oggi il New York Times svela che Cohen ha registrato segretamente una ...

Stampa Usa contro Donald Trump : "Oltraggioso" ... "Colluso con un criminale"... "Traditore" : La Stampa americana è indignata per quello che ha visto e sentito nel corso della conferenza Stampa di Helsinki al termine del summit fra Donald Trump e Vladimir Putin. Quella risposta del presidente americano a una domanda sul Russiagate è la goccia che ha fatto traboccare il vaso: "Presidente, ma lei a chi crede?", ha domandato il cronista. E The Donald non si è fatto problemi a preferire la versione della difesa - di ...

Donald Trump scalda l'incontro con Vladimir Putin : "Rapporti Usa-Russia mai peggio di così" : La specialità di Donald Trump è "scaldare" gli incontri con dichiarazioni di fuoco. E il presidente Usa non si è smentito neanche a poche ore dal delicatissimo summit a Helsinki con il presidente russo Vladimir Putin. "Il nostro rapporto con la Russia non é MAI stato peggio di così grazie a molti anni di follia e stupidità USA e adesso, la CACCIA ALLE STREGHE MANIPOLATA" ha scritto questa mattina The ...

Vertice Trump-May : «Area di libero scambio tra Usa e Gran Bretagna»Donald incontra la regina Elisabetta : Washington sostiene la Brexit: «L’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi». E May ringrazia la Casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal. Alle 17 il tradizionale tè con la sovrana a Windsor

Accordo Trump-May su libero scambio Usa-Uk/ Video ultime notizie : proteste a Londra - Donald incontra la Regina : Trump vs May: “Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio”. Poi fa marcia indietro: “La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Brexit - Donald Trump minaccia Theresa May : “Non mi hai ascoltato - a rischio l’accordo commerciale con gli Usa” : ll presidente Usa Donald Trump arriva in visita Gran Bretagna e in un'intervista al Sun attacca la premier Theresa May sulla sua proposta di Brexit morbida. Parole di elogio per l'avversario della May ed ex ministro Boris Johnson: "Lui sarebbe un ottimo primo ministro". Critiche anche alla politica migratoria europea.Continua a leggere

McDonald's : negli Usa insalate contaminate da ciclosporina : Il batterio cyclospora cayetanensis sarebbe all'origine di una vasta contaminazione alimentare che ha interessato alcuni lotti di insalate commercializzate da McDonald's negli Stati Uniti, in particolare nei due stati dell'Illinois e dello Iowa, e che avrebbe causato già diversi casi accertati di ciclosporiasi, una forma di dissenteria che può evolvere anche in forme più gravi e che possono persistere per settimane. I casi accertati finora Ad ...

Donald Trump minaccia di fare uscire gli Usa dalla Nato : Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di uscire dalla Nato se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari. È quanto si è appreso da diverse fonti diplomatiche, come riferiscono le agenzie Dpa e Belga.

Romina Power Vs Donald Trump / "Bimbi strappati alle famiglie al confine Usa-Messico? Mi vergogno e piango" : Romina Power indignata dalle immagini dei 2000 bambini messicani chiusi in gabbia al confine con gli Usa. "Mi vergogno e piango per ciò che sta succedendo"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:31:00 GMT)