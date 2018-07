Usa | candidato pro-Trump vince primarie Georgia

Milano - candidato della Lega estrae pistola contro immigrato accUsato di aver molestato la compagna e la figlia : Ha litigato con un immigrato e ha estratto una pistola per minacciarlo. Il fatto, riportato dal Corriere della Sera, è avvenuto nella stazione Centrale di Milano. Protagonista dell’episodio, come scrive il quotidiano di via Solferino, Massimiliano Codoro, 51 anni, candidato del centrodestra alle ultime elezioni politiche e poi non eletto. Secondo la ricostruzione Codoro, militante della Lega, ha fronteggiato l’immigrato accusandolo di aver ...

Berlusconi contro Governo : "Azione confUsa e contraddittoria"/ Forza Italia - Cavaliere candidato alle Europee : Berlusconi contro Governo: "Azione confusa e contraddittoria". Ma c'è di più: il Cavaliere sarà candidato con Forza Italia alle elezioni Europee nel 2019(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 13:32:00 GMT)

Profughi : portoghese eletto guida Oim - preferito a candidato Usa

Respinto candidato Usa a guidare Oim : 18.39 L'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni,Oim,ha Respinto il candidato proposto dagli Usa per dirigere l'agenzia collegata all'Onu, guidata, fin dalla sua fondazione nel 1951, da americani. La candidatura di Isaacs è stata bocciata sull'onda dalle politiche restrittive di Trump, dal bando di alcuni paesi musulmani fino alla separazione delle famiglie dei profughi. Restano a sfidarsi il portoghese Antonio Vitorino e l'attuale ...

Latina - il clan rom Di Silvio accUsato di mafia faceva campagna elettorale per il candidato di Salvini : “Ruspa!!!!! Quando torneremo al governo, raderemo al suolo uno per uno tutti ‘sti maledetti campi Rom“. Era il 2015, Matteo Salvini non era ancora il capo del Viminale, ma la sua campagna l’aveva già intrapresa da un pezzo. Forse non sapeva che diversi esponenti del gruppo etnico che da anni ha eletto a bersaglio politico hanno dato una mano alla Lega a procacciarsi voti in campagna elettorale, e non solo in qualità di ...

Calabria - il candidato paragona la sua lista al Leicester di Ranieri : “ScUsate l’inglese…”. E il comizio diventa virale : Durante un comizio a Decollatura, piccolo comune calabrese in provincia di Catanzaro, il candidato sindaco Mario Tomaino ha voluto usare una metafora calcistica, paragonando la sua lista al Leicester di Ranieri (protagonista di una clamorosa e storica vittoria del campionato inglese). Per farlo ha dovuto usare alcune parole in inglese, svelando una pronuncia non proprio perfetta. “Scusate l’inglese – ha ammesso lui stesso ...

RagUsa - il candidato Tumino parla delle accuse a suo carico : Il candidato sindaco Tumino ha spiegato in conferenza stampa che la citazione in giudizio che lo riguarda non c'entra con la politica

RagUsa - il candidato sindaco Calabrese a tutto campo : Il candidato sindaco di Ragusa Peppe Calabrese esprime solidarietà ai lavoratori del Consorzio di bonifica e incontro con gli addetti dell’industria