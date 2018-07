Universiadi a Napoli | de Magistris | ' Governo pilatesco | ma l' evento non fallirà'

Il supercommissario Basile : 'Così faremo le Universiadi a Napoli' : 'Se vogliamo che l'evento si faccia gli enti locali dovranno collaborare. Ora la responsabilità è tutta nelle nostre mani'. Inizia in salita il lavoro di Gianluca Basile. Il primo giorno da ...

L'annuncio di Giorgetti : 'Universiadi a Napoli - il governo si fa da parte' : Il primo annuncio è premier Conte, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri: 'Abbiamo prorogato anche termini in materia di sport, in particolare sulle universiadi di Napoli'. Il ...

Universiadi a Napoli : è Basile il super commissario : La telenovela Universiadi sta per vivere l'ultima puntata. Nel Consiglio dei Ministri in programma stamattina alle 12 verrà nominato il commissario straordinario che avrà il compito di gestire l'...

Universiadi Napoli 2019 : caos Villaggio. I Giochi campani sono a forte rischio : La trentesima edizione delle Universiadi, in programma a Napoli e in altre città campane, è a forte rischio. Il problema è la collocazione e realizzazione del Villaggio, ancora oggi fulcro di polemiche politiche e logistiche. Come riportato dall’uscita odierna del Corriere del Mezzogiorno, sono ore febbrili circa l’effettiva nascita delle Universiadi di Napoli 2019. “Si attende in settimana il decreto del Consiglio dei Ministri ...

Universiadi a Napoli - c'è l'accordo : verso una cabina di regia col governo : Inviato a Roma Le Universiadi a Napoli si faranno: è questa la notizia più attesa al termine del vertice romano. L'annuncio è arrivata dopo una lunga riunione capitolina, alla presenza del ...

Napoli - Cantone : “Universiadi 2019? Senza accordo su villaggio atleti si deve rinunciare. Decidere entro venerdì” : “Io non credo che si possa rinviare. L’unica cosa realmente complicata è proprio rinviare. Ci sono ancora dei problemi però adesso abbiamo una data oltre la quale non si può andare che è quella di venerdì prossimo. Se entro venerdì prossimo Regione e Comune individueranno i luoghi per la sistemazione degli atleti le Universiadi si faranno. Se questo non dovesse avvenire io credo che Napoli dovrebbe rinunciare e non sarebbe una bella ...

Universiadi a Napoli - ultimo sprint : pronte due navi per gli atleti : Dopo il braccio di ferro a Roma, i contatti per arrivare a un accordo. Nel vertice di martedì il sottosegretario Giancarlo Giorgetti è stato chiaro: 'Entro il 13 bisogna trovare una soluzione o ...

Universiadi a Napoli - l'ombra del rinvio. E De Luca : 'Non è una tragedia' : Tutto nelle mani della Fisu, la federazione internazionale degli sport universitari. Perché tocca al presidente dell'organismo, il russo Oleg Matytsin, avallare le richieste italiane: diminuire di ...

Universiadi Napoli - De Luca : “No villaggio atleti - usiamo le navi da crociera. Mai un campo rom alla Mostra D’Oltremare” : “L’unico ente che paga per questo evento è la Regione Campania. C’è molta gente che parla ma non caccia neanche un euro. Noi siamo contro la devastazione della Mostra D’Oltremare. Io non accetterò mai che si faccia un campo rom alla Mostra D’Oltremare. Ieri c’è stato un clima positivo ed abbiamo spiegato che per quanto ci riguarda si possono utilizzare le navi da crociera per ospitare migliaia di atleti. Se ne ...

Universiadi a Napoli - è scontro totale sul villaggio degli atleti : 'No al campo rom nella Mostra d'Oltremare' : 'Noi siamo nettamente contro la devastazione di Mostra d'Oltremare, non accetterò mai che si faccia un campo rom alla Mostra'. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ...

Universiadi - Napoli si gioca la faccia : È molto semplice: le Universiadi cominciano il 3 luglio 2019. Sono previsti circa 12.000 partecipanti da 170 paesi diversi. 250 le medaglie da assegnare in 18 diverse discipline sportive. E chissà ...

Universiadi a Napoli - ce la faremo? Martedì il vertice decisivo : Il D-day è il 3 luglio: è il giorno in cui si decide il destino delle Universiadi. A un anno dall'inizio della manifestazione, infatti, sono state avviate le procedure per...