Un' estate al mare Su Marte

Castellammare - estate in città : 18mila euro per gli eventi. A Ferragosto spettacolo pirotecnico in villa comunale : La manifestazione sarà caratterizzata dall'esibizione di imperdibili spettacoli di artisti italiani, anteprime, eventi, spettacoli di strada, maghi, giocolieri, mimi, musicisti, animatori, ...

Meteo : ultime piogge - poi torna l’estate. Anticiclone Nerone pronto a infiammare l’Italia : Secondo gli esperti Meteo da oggi il tempo cambierà ancora una volta, con la rimonta dell'alta pressione che riporterà il sole più o meno ovunque. Dopo il calo degli ultimi giorni anche le temperature torneranno a misurare valori vicini o sopra i 30 gradi al Centro-Nord. Ancora qualche grado in meno invece al Sud.Continua a leggere

estate : al mare con il cane - le raccomandazioni del veterinario : Tempo di vacanze e di giornate in spiaggia, e sono numerose le famiglie che non rinunciano a portare con sé anche gli inseparabili amici a quattro zampe. Ma per chi decide di passare la giornata al mare con il proprio cane, ci sono alcune accortezze di cui tener conto: “Anche se potrebbe sembrare superfluo ricordarlo, i cani non sono ammessi in tutte le spiagge, quindi prima di programmare una partenza informiamoci su quali sono quelle che ...

Rinviato a giudizio un allevatore di Chiusa per il grande incendio ai Marenchi la scorsa estate : Riceviamo dal Gruppo Carabinieri Forestale Cuneo e pubblichiamo: "Si rende noto l'esito di un'articolata indagine di polizia giudiziaria che si è recentemente conclusa con il rinvio a giudizio del Gip ...

Barbara Palombelli/ Ricordo dell’amica scomparsa : “Era l’estate - il sole e il mare...” (Non disturbare) : Rivelazioni importanti e delicate quelle di Barbara Palombelli che a Paola Perego racconta di quando è stata esorcizzata per via del malocchio. Ecco cosa ha detto a Non distubare(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 09:52:00 GMT)

L’estate di Emma Marrone - tra musica e mare : Gli ultimi mesi sono stati piuttosto impegnativi per Emma Marrone che, dopo aver pubblicato il suo nuovo album Essere qui, è partita per un tour nei Palasport. La cantante, come sempre, non si è risparmiata e ha regalato dei live esplosivi fatti di pop d’autore con un’attitudine rock. Ora è arrivato per lei il momento per concedersi, finalmente un po’ di sano relax. E dove se non al mare, che per una ragazza del sud come lei è ...

Marco Carta - prima uscita al mare dopo l’intervento/ “Tutto questo non mi toglierà la vita e neanche l’estate" : Marco Carta, prima uscita al mare dopo l’intervento di ulcera: “Tutto questo non mi toglierà la vita e neanche l’estate", racconta il cantante sardo che si gode la sua terra.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:02:00 GMT)

estate al mare - la Sicilia sul podio delle mete preferite dagli italiani : Emilia-Romagna, Sardegna e Sicilia sono le regine della classifica generale 2018 sull''offerta 'mare' italiana. Emerge dalla ricerca Panorama Turismo-mare Italia di Jfc che come di consueto è andata ...

Vip al mare - per l’estate 2018 è sfida tra Ibiza e Mykonos : tutte le foto : Dove vanno in vacanza i Vip nell’estate 2018: la sfida è tra Ibiza e Mykonos Dove vanno i vip al mare? Nell’estate 2018 è riconfermata la tendenza del 2017: è sfida tra Ibiza e Mykonos. Ebbene sì, i personaggi famosi di casa nostra si dividono tra le Baleari e le Cicladi, postando su Instagram scatti […] L'articolo Vip al mare, per l’estate 2018 è sfida tra Ibiza e Mykonos: tutte le foto proviene da Gossip e Tv.

Spiagge vip - i calciatori paparazzati al mare : l'estate bollente di Totti - Marchisio & Co. : Tanti i volti noti dello sport che si stanno godendo sole e mare in compagnia della dolce metà. l'estate è bollente in Sardegna per Claudio Marchisio , sempre insieme alla moglie Roberta Sinopoli; ...

Viaggi & Turismo - Porto Flavia : il capolavoro naturale “sospeso” tra mare e cielo è il must dell’estate 2018 : Si può considerare una delle meraviglie della Sardegna, un monumento dell’archeologia industriale che, imponente, si staglia su una costa da sogno. Dalla sua posizione regala un panorama mozzafiato intervallato da variopinte sfumature di blu del mare di Masua, dalle cui acque emerge anche l’imponente monumento naturale noto come il faraglione di Pan di Zucchero con i suoi 133 metri d’altezza. PaesiOnLine, sito di punta del network Valica ...

estate a Ravenna 2018. Tutti gli appuntamenti con musica - cibo e spettacoli - tra la città e il mare : spettacoli di ginnastica artistica si potranno ammirare in luglio e in settembre in piazza Kennedy e in piazza del Popolo mentre due spettacoli di ginnastica ritmica , 6 e 20 luglio, si svolgeranno ...

Uomini e Donne/ Gemma e Giorgio : estate di passione? "Per i due qualche giorno di relax al mare" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti: qualche giorno di vacanza insieme? "Sarà per loro un'estate di passione"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 07:35:00 GMT)

estate 2018 : 38 - 5 milioni di italiani in vacanza - mare e relax predominano : 38,5 milioni di italiani hanno deciso di andare in vacanza nell’Estate 2018 con un leggero aumento dell’1% rispetto allo scorso anno e un trend positivo che è in atto dal 2015. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata nel primo weekend dopo l’inizio dell’Estate, dalla quale si evidenzia che la durata media della vacanza è 11,3 giornate rispetto a 11,2 giornate dello scorso anno. A guidare la scelta della vacanza ...