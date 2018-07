Un treno iperveloce made in Italy collegherà la Cina con il resto del mondo : Verranno realizzati in Cina, collegheranno la regione della Via della Seta col resto del mondo, ma avranno un marchio del tutto italiano, quello di HyperloopTT, azienda che si occupa dell’evoluzione del trasporto a livello globale, controllata al 100% da Jumpstarter, piattaforma di crowdsourcing e startup di Digital Magics, il più importante incubatore di startup digitali “Made in Italy” attivo su tutto il territorio ...