Un ragazzo di 22 anni è stato ucciso nel Salento

Roma : spaccio droga a coetanei - in manette ragazzo di 24 anni : Roma – Nel corso di uno specifico servizio antidroga, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un cittadino albanese di 24 anni per spaccio. Il ragazzo si trovava in Largo Boccea quando e’ stato sorpreso mentre spacciava ad un coetaneo una dose di cocaina. Presso la sua abitazione in piazza Cardinal Ferrari, sono stati rinvenuto ulteriori 22 grammi di cocaina, gia’ suddivisa in dosi e relativo ...

Asti - perse il figlio undicenne : si laurea al posto del ragazzo che ora avrebbe ventitré anni : L'uomo, impiegato delle Poste sulla sessantina, aveva deciso con la moglie di continuare il percorso del bambino istituendo borse di studio. Poi, giunta l'ora dell'università, ha ripreso i libri in mano: 110 e lode in Giurisprudenza

Marco Vannini : secondo i Ciontoli il ragazzo fu ferito in bagno - ma i dubbi persistono : Marco Vannini (20 anni al momento della morte) lasciò questo mondo alle ore 3:10 durante la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. L'omicidio avvenne a Ladispoli. Il decesso del giovane avvenne tre ore dopo il suo ferimento all'interno dell'abitazione della sua fidanzata Martina e della famiglia di lei. Se qualcuno in casa Ciontoli avesse immediatamente chiamato i soccorsi spiegando le dinamiche del ferimento di Marco, questi si sarebbe potuto ...

Scontro moto-auto - muore ragazzo di 19 anni : Un ragazzo di 19 anni, Matteo Milani, di Brignano, è morto domenica a Gorlago in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 91 nuova per Grumello. Nell'incidente sono rimaste coinvolte la moto ...

Schianto all'alba - si ribalta e finisce su un albero : muore un ragazzo di 20 anni : Terribile incidente questa mattina intorno alle 6 in Puglia sulla strada provinciale 297 Torre dell'Orso-Melendugno. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita. La vittima è Mattia Toscano di Melendugno. ...

Frontale nella notte : Panda contro furgone - muore ragazzo di 27 anni : PIOVE DI SACCO - Incidente Frontale mortale questa notte, poco dopo le 4, a Pontelongo all'altezza di vicolo monte Berico sulla provinciale: è morto Enrico Zinato, 27 anni, di Arzergrande alla guida ...

Palermo - malore nella piscina del centro di accoglienza : ragazzo di 20 anni muore annegato : David Mandy, gambiano di venti anni, è morto annegato nella piscina del centro di accoglienza di Piano Torre ad Isnello, nel Palermitano. La tragedia risale a mercoledì scorso. A nulla sono serviti i soccorsi prima degli operatori della struttura che lo ospitava e poi dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.Continua a leggere

Sperlonga - incidente col fucile da sub : grave un ragazzo di 14 anni : Passerà alla storia come un annus horribilis il 2018 per i turisti di Sperlonga. Dopo la tragedia in piscina della piccola Sara Francesca Basso , e il bruttissimo scontro in moto che ieri ha coinvolto ...

Si tuffa nel fiume e non riemerge Morto un ragazzo di 28 anni a Concesa : Un ragazzo di 28 anni, di origine senegalese, è Morto nel Naviglio della Martesana, all'altezza della frazione di Concesa nel comune di Trezzo sull'Adda.

Gemma Galgani - il retroscena : "A vent'anni ho sposato un ragazzo benestante" : E' un libro aperto Gemma Galgani quando si parla del suo passato. A Uomini e Donne Magazine la dama svela il suo lato più romantico raccontando i dettagli del suo matrimonio...

Treviso - schianto nella notte : muore un ragazzo di 19 anni : Elia Cavarzan, 19 anni, si è schiantato mentre era alla guida della sua Polo: per lui non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Monica Bellucci : «Mi vedreste con un ragazzo di 20 anni?» : «Mi vedreste con un ragazzo di vent’anni, anche se molto bello? Lo guarderei come un figlio», ha detto Monica Bellucci, in un’intervista al magazine francese Elle, aggiungendo che «è necessario fare la differenza fra le pulsioni e il modo di gestirle». Ogni paragone con la storia d’amore che sta vivendo il suo ex Vincent Cassel, 51 anni, con Tina Kounakey, di 21, non è da ritenersi puramente casuale. LEGGI ANCHEMonica Bellucci: «La menopausa non ...