Uefa sanziona il Marsiglia per incidenti causati dai suoi tifosi

calcioweb.eu

: La Uefa sanziona il Marsiglia per gli incidenti causati dai tifosi: una gara a porte chiuse - #sanziona #Marsiglia… - zazoomblog : La Uefa sanziona il Marsiglia per gli incidenti causati dai tifosi: una gara a porte chiuse - #sanziona #Marsiglia… - lextresabogados : La #uefa sanziona il #marsiglia per gli incidenti causati dai tifosi: una gara a porte chiuse - IlmsgitSport : La #uefa sanziona il #marsiglia per gli incidenti causati dai tifosi: una gara a porte chiuse -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) L’Olympiquedovrà giocare a porte chiuse la prossima partita casalinga in Europa League, secondo quanto stabilito dallaoggi, che hato la squadra francese per glidai propri. L’autorità calcistica europea ha inflitto una multa di 100.000 euro alla squadra di Rudi Garcia, che sarà esclusa da qualsiasi torneo europeo se isaranno recidivi nelle prossime due stagioni. Lapunisce quindi i disordini che idelhanno causato nella finale dell’ultima Europa League a Lione contro l’Atletico Madrid e negli ottavi e nei quarti al Vélodrome contro Salisburgo e Lipsia, oltre ad altri disordini in Austria. Inoltre ildovrà giocare la sua seconda partita europea senzanelle tribune nord e sud del suo stadio, e dovrà pagare il Lione per i danniallo Stade des ...