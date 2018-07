UeD news | Nilufar innamoratissima | “Io e Giordano gelosi | ma sono io la pazza”

UeD news : Soleil e Marco ancora insieme? Parla Sorge : risposta e sfogo : UeD News : Soleil e Marco Cartasegna stanno ancora insieme? Si fa viva Sorge . Le parole dell’ex corteggiatrice che poi si sfoga: “I poveri d’animo conoscono solo l’odio e la negatività in cui vivono” Soleil Sorge e Marco Cartasegna stanno ancora insieme? Alcuni fan di Uomini e Donne che hanno seguito il percorso dell’ex tronista e […] L'articolo UeD News : Soleil e Marco ancora insieme? Parla Sorge : ...

Temptation Island : data di inizio riprese e ultime news sui volti UeD e GF : Temptation Island: data di inizio riprese e ultime news sulla partecipazione dei volti di UeD e del Grande Fratello Il reality più rovente dell’estate televisiva italiana sta scaldando i motori. Temptation Island infatti tornerà anche quest’anno. E c’è da scommettere che anche in questa quinta edizione non mancheranno i fuochi d’artificio sentimentali e non. La […] L'articolo Temptation Island: data di inizio ...