Ucraina | Delrio | Moavero corregge Salvini

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Roma, 25 lug. (AdnKronos) – ‘Quella della Crimea è stata una invasione, come l’Italia ha sempre sostenuto in tutte le sedi internazionali, e non certo un’annessione pacifica come raccontato giorni fa dal ministro dell’Internoal ‘Washington Post’. Per l’ennesima volta il governo fa marcia indietro e cerca dire le esondanti prese di posizione del ministro dell’Interno”. Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano, dopo l’intervento al Question time del ministro degli Esteri EnzoMilanesi.“Le parole disulla Crimea -aggiunge- sono degne della peggiore propaganda russa e stanno ancora creando forti imbarazzi in sede internazionale”. L'articoloMeteo Web.