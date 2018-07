“Uccisa in modo brutale” Choc al mare dei vip Vittima una donna di 34 anni

caffeinamagazine

: RT @lanuovasardegna: Baja Sardinia, massacrata di botte e uccisa: due arresti Un festino a base di cocaina finisce in modo tragico: una vi… - Aurita91543579 : RT @lanuovasardegna: Baja Sardinia, massacrata di botte e uccisa: due arresti Un festino a base di cocaina finisce in modo tragico: una vi… - lanuovasardegna : Baja Sardinia, massacrata di botte e uccisa: due arresti Un festino a base di cocaina finisce in modo tragico: una… - Viky66jane : RT @MultariGiovanni: @lvoir @ilNonnoSimpson Ma ci sarà giustizia(non terrena) per l'assassino e tutti quelli che hanno fatto in modo che la… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Prima un pugno in pieno volto. Poi la violenza più cieca: calci, pugni e la testa sbattuta più volte contro il water e il lavandino. Una scena orribile quella che si è presentata agli occhi della polizia. Succede nel tempio delle vacanze, quella Baia Sardinia – nei pressi di Arzachena in Costa Smeralda – destinazione preferita di milioni di italiani. Ha lottato Zeneb Badid, 34, in un letto d’ospedale del GiovPaolo II di Olbia, poi ieri notte si è arresa. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione risalirebbe alla notte tra domenica e lunedì. Zeneb, di origine marocchina, è stata massacrata di botte e uccisa probabilmente durante un festino a base di droga e alcol in una casa sulle colline di Baia Sardinia. Fermati dai carabinieri con l’accusa di omicidio due connazionali, Jalal Hassissou, 40, e Soufyane El Khedar, 36.I due marocchini in stato di fermo con ...