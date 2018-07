Tutti giù con Tim

Milan - la decisione del Tas attesa per domani. Fassone : 'Hanno Tutti gli elementi per giudicare' : È previsto per domani mattina, dopo le 11, l'annuncio della decisione del Tas sull'appello del Milan contro l'esclusione per una stagione dalle coppe europee decisa dalla Camera giudicante della Uefa. ...

Sismologia : Giuliano F. Panza professore onorario della BUCEA di Pechino - Tutti i dettagli su una nomina molto prestigiosa per la scienza italiana : Giuliano F. Panza è un docente di Sismologia all’Università di Trieste, membro dell’Accademia Nazionale Lincei, dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, dell’Accademia Europea, della Academy of Sciences for the Developing World e della Russian Academy of Sciences. È un autorevole esperto internazionale di Sismologia e ingegneria sismica e ha conseguito importanti risultati accademici pionieristici in molte direzioni in questo ...

Comune Teramo - Tutti i nomi della nuova Giunta D'Alberto - oggi il primo Consiglio : Teramo - La nuova Giunta del Comune di Teramo, è composta da sette assessori, tra cui 3 donne Maria Cristina Marroni (Teramo 3.0) sarà vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione; Valdo Di Bonaventura (Teramo Vive), assessore Ambiente, cura e manutenzione del territorio; Stefania Di Padova (PD), assessore Governo del Territorio; Simone Mistichelli (PD), assessore Solidarietà ed Eguaglianza sostanziale; Sara Falini (Insieme ...

Il presunto coming out di Harry Styles in concerto : 'Sono gay - lo siamo Tutti un po' - giusto?' - video - : Con questa dichiarazione sul palco Harry Style ha concluso il suo primo tour da solista, iniziato a settembre dell'anno scorso, con quasi 90 spettacoli in mezzo mondo: ecco il video di quel momento. .

Il presunto coming out di Harry Styles in concerto : “Sono gay - lo siamo Tutti un po’ - giusto?” (video) : Il presunto coming out di Harry Styles in concerto durante l'ultima data del suo tour mondiale la ciliegina sulla torta di uno spettacolo che per mesi ha fatto della bandiera arcobaleno il suo simbolo. L'Harry Styles: Live On Tour si è concluso nel fine settimana a Inglewood, negli Stati Uniti, con una dichiarazione del cantante sul palco: "Sono gay! Vi amo tutti e grazie per essere venuti! siamo tutti un po' gay, giusto?". Probabilmente ...

Mef - dl Dignità giunto con Tutti i dati : 18.07 Al Mef il dl Dignità è arrivato corredato di tutti i dati, compresi quelli degli effetti sui contratti di lavoro. Lo precisano fonti del Ministero dell' Economia,dopo che il ministro del Lavoro Di Maio ha detto che il numero di "8mila posti di lavoro in meno"presente nella relazione tecnica che accompagna il dl non era stato messo dal governo. Le ...

Sbarchi giù dell'80% - a luglio Tutti in Spagna : I dati parlano chiaro: c'è un crollo del numero dei migranti arrivati sulle coste italiane. Insomma, Matteo Salvini ha ragione a dire che 'la pacchia è finita' e che con l'assunzione del suo mandato ...

The Purge - Tutti i film : dalla migliore alla peggiore “Notte del Giudizio” : Nell’ampio capitolo degli spin-off e dei sequel, non poteva mancare La prima notte del giudizio, ultima pellicola – uscita giovedì 5 luglio – della saga The Purge. Di fatto, si tratta però di un prequel, poiché racconta le origini dello Sfogo, modalità di ‘purificazione’ dalla rabbia e dalla violenza al centro del franchising. Il franchise The Purge è piuttosto recente: il primo film è del 2013, ma quello che poteva ...

Joshua Ferris : "Scrivo di uomini tremendi che vogliono solo il denaro. Sono Tutti lì fuori ed è giusto parlarne" : In una società come la nostra, sempre più caratterizzata da mutamenti improvvisi e da pressioni sistemiche verso l'eccellenza e la performance, la figura maschile si ritrova ad attraversare una fase di incertezza e di straniamento, vuoi per le tante e giuste libertà acquisite dalle donne negli ultimi decenni, vuoi per i diversi fattori di stress dal punto di vista estetico come da quello economico e lavorativo. Fatto sta che ...

Digiuno di preti e suore per ''gli ultimi'' : l'appello per Tutti i cattolici - FOTO - : ' Proponiamo un piccolo segno visibile , pubblico: un Digiuno a staffetta con un presidio davanti al Parlamento italiano per dire che non possiamo accettare questa politica delle porte chiuse ...

Don Giuliano : «Auguro a Tutti un grande amore come quello tra me e mio marito» : Giuliano, don Giuliano Costalunga, 48 anni, aveva conosciuto Paolo nel 2008. Gli avevano diagnosticato un cancro, ed era al San Raffaele di Milano per un controllo. Anche Paolo era in ospedale. Si sono scambiati qualche parola, hanno preso un caffè insieme, e alla fine uno ha lasciato il numero di cellulare all’altro, come succede quando nasce un’amicizia. Allora nessuno dei due avrebbe immaginato che quell’incontro sarebbe stato l’inizio di una ...

Giusy Versace sveste i panni dell’atleta - arriva la sua prima proposta di legge : “lo sport è un diritto di Tutti!” : Questa mattina alla presentazione della Pdl in una conferenza stampa dal titolo “Lo sport è un diritto di tutti” anche Giusy Versace Oggi Giusy Versace è “scesa in pista” a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, questa volta non per affrontare una gara di atletica leggera, ma per far sentire la sua voce e le sue idee sul legame tra sport e disabilità, prima in una conferenza stampa e poi in un’interrogazione parlamentare. Eletta nel ...