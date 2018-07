Trump vuole rimandare l’incontro con Putin | non si farà prima della fine dell’indagine di

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Mercoledì la Casa Bianca ha detto che il presidente americano Donaldcon il presidente russo Vladimirinizialmente annunciato per il prossimo autunno:aspettare ladel procuratore speciale Robert Mueller, quella sullecon, non sidi Robert Mueller Il Post.

Trump che non vuole morire per il Montenegro non sa come funziona la Nato : Roma. Ma perché il Montenegro? Una nazione piccola piccola, scura – come suggerisce il nome – per le foreste che coprivano le sue montagne. “La storia del Montenegro – diceva Emir Kusturica – E’ la storia dei suoi uomini forti di spirito e virtù”. Donald Trump deve aver preso la considerazione del r : Roma. Ma perché il? Una nazione piccola piccola, scura –suggerisce il nome – per le foreste che coprivano le sue montagne. “La storia del– diceva Emir Kusturica – E’ la storia dei suoi uomini forti di spirito e virtù”. Donalddeve aver preso la considerazione del r

Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno : Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno Continua a leggere L'articolo Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno proviene da NewsGo. ininContinua a leggere L'articoloinproviene da NewsGo.

Trump vuole mollare il Montenegro? : In un'intervista con Fox News ha detto che potrebbe portare alla Terza guerra mondiale – il Montenegro! – facendo molta confusione sui principi della NATO The post Trump vuole mollare il Montenegro? appeared first on Il Post. : In un'intervista con Fox News ha detto che potrebbe portare alla Terza guerra mondiale – il Montenegro! – facendo molta confusione sui principi della NATO The postilappeared first on Il Post.

Trump vuole rinnovare Air Force 1 - "rosso - bianco e blu" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Al via il vertice Trump-Putin : «Il mondo ci vuole vedere d’accordo» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro... : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e aleconomico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...

Al via il vertice Trump-Putin : «Il mondo ci vuole vedere d'accordo» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in ... : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e aleconomico Asia-Pacifico in Vietnam in ...