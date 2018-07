Trump e i soldi per far tacere la modella Playboy All’avvocato disse | “Paga in contanti”

Nuovi guai per Trump - indagini dell’Fbi : spunta un audio sui soldi a una modella : La registrazione fatta di nascosto dall’avvocato del presidente. Trump: «Non posso credere che mi abbia fatto questo...»

L’Fbi sequestra l’audio di dialogo fra Trump e il suo avvocato sui soldi alla modella di Playboy : L’avvocato personale di Donald Trump, Michael Cohen, «registrò di nascosto una conversazione» con il suo cliente durante la quale «discussero il pagamento» a Karen McDougal, l’ex modella di Playboy che sostiene di avere avuto una relazione con il presidente. Lo rivela il New York Times spiegando che L’Fbi è entrata in possesso di questa registrazio...

L'avvocato di Trump registrò una conversazione mentre il tycoon parlava dei soldi alla modella di Playboy : Michael Cohen, avvocato personale di Donald Trump, avrebbe registrato di nascosto una conversazione con il suo cliente durante la quale discussero il pagamento a Karen McDougal,un'ex modella di Playboy che sostiene di avere avuto una relazione con il presidente. Lo rivela il New York Times che aggiunge un particolare importante: l'Fbi sarebbe entrato in possesso di questa registrazione - che risale al settembre del 2016, due mesi prima delle ...

