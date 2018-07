Trump disse all' avvocato di pagare in contanti la modella

Trump disse a Cohen "pagala in contanti" : ANSA, - WASHINGTON, 25 LUG - "Paga in contanti": sono le parole pronunciate a un certo punto da Donald Trump col suo ex avvocato personale, Michael Cohen, a proposito dei soldi da dare per comprare il ...

"Paga in contanti": queste le parole che il presidente americano Donald Trump avrebbe detto a un certo punto al suo ex avvocato Michael Cohen riguardo i soldi da dare per comprare il silenzio della modella di Playboy Karen McDougal.

Trump e i soldi per far tacere la modella Playboy. All’avvocato disse : “Paga in contanti” : “Paga in contanti”: queste le parole che il presidente americano Donald Trump avrebbe detto a un certo punto al suo ex avvocato Michael Cohen riguardo i soldi da dare per comprare il silenzio della modella di Playboy Karen McDougal. modella che afferma di avere avuto nel 2006 una relazione con il tycoon.Continua a leggere

Washington Post - “Trump disse a Macron di uscire dall’Ue”/ Juncker : “Usa vuole dividere l’Europa” : Washington Post, scoop media Usa: "Trump suggerì a Macron di abbandonare l'Ue per poter commerciare meglio". Ultime notizie: Juncker, "tempo che Stati Uniti vogliano dividere l'Europa"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:18:00 GMT)

Usa - Trump disse a Macron : “L’Europa è peggio della Cina” : Usa, Trump disse a Macron: “L’Europa è peggio della Cina” Usa, Trump disse a Macron: “L’Europa è peggio della Cina” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump disse a Macron: “L’Europa è peggio della Cina” proviene da NewsGo.

Trump disse : l'Europa peggio della Cina : 05.04 "l'Europa è peggio della Cina": così Trump avrebbe risposto a Macron in visita alla Casa Bianca lo scorso aprile, attaccando in particolare la Germania e ipotizzando il blocco dell'ingresso delle auto tedesche negli Stati Uniti. A svelare i contenuti del colloquio tra i due leader alcune fonti presenti all' incontro, da Axios e dalla Cnn. L'invettiva di Trump sarebbe nata dall'invito di Macron a collaborare insieme per risolvere i ...