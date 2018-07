Trovato in possesso di droga arrestato dalle Fiamme Gialle cittadino italiano a Vasto

abruzzo24ore.tv

: Ultime Notizie: non verranno fatte indagini riguardo le circostanze di ieri perchè la polizia non ha trovato nessun… - Demi_Lovato_IT_ : Ultime Notizie: non verranno fatte indagini riguardo le circostanze di ieri perchè la polizia non ha trovato nessun… - ruiciccio : RT @QuesturaDiRoma: #Casilino. 37enne romano arrestato perchè trovato in possesso di circa 133 grammi di #cocaina suddivisa in 2 pezzi e 5… - noixvoi24 : Arrestato a Vasto Marina un uomo trovato in possesso di circa 8 grammi di cocaina e marijuana -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Chieti - Operazione dellevastesi.unincomplessivamente di circa 8 grammi di cocaina e marijuana. Nella serata del 22 u.s., i militari appartenenti alla Compagnia della Guardia di Finanza di, nel corso di un servizio volto alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in localitàmarina, sottoponevano a controllo un soggetto, di nazionalità italiana, già denunciato in passato per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari rinvenivano, celate all’interno dell’autovettura in uso al soggetto controllato, complessivamente circa 8 grammi di cocaina e marijuana, già suddivisi in dosi pronte per essere cedute agli avventori. Il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto dai finanzieri, immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 1.000,00 €. Il responsabile ...